PlayStation 2 ya cumplió más de 20 años desde que se lanzó por primera vez en el 2000, sin embargo, muchos usuarios todavía recuerdan e incluso continúan jugando los clásicos gameplays de la referida consola, entre estos el mejor de toda la historia de acuerdo a una votación realizada por la página oficial de PlayStation, hablamos del GTA San Andreas.

Netflix es consciente del gran éxito de este videojuego (hasta la actualidad) y con el objetivo de aumentar la venta de sus suscripciones decidió realizar una colaboración con Rockstar Games, pues ahora podrás descargar en tu dispositivo móvil “Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition”, que no solo incluye el GTA San Andreas, sino también el GTA 3 y Vice City.

Las tres legendarias entregas ya se encuentran disponibles en el catálogo de videojuegos de Netflix desde el pasado 14 de diciembre, ¿Qué necesitas para obtenerlos totalmente gratis? Solo contratar cualquiera de los planes que ofrece la plataforma de streaming, puede ser el más económico o caro. ¿Ya eres un suscriptor de Netflix? Aquí te diremos cómo descargar cualquiera de las tres ediciones que tiene como protagonistas a Carl Jhonson (CJ), Claude Speed y Tommy Vercetti.

La guía para descargar GTA San Andreas - Netflix en tu celular Android

Primero, en tu teléfono ingresa a la app nativa de Netflix .

. Ahora, inicia sesión agregando tu usuario y contraseña.

Escoge cualquiera de los perfiles.

Desplázate hacia abajo hasta llegar a la sección “ Juegos móviles ”.

”. Te aparecerá GTA San Andreas, GTA 3 y Vice City con una etiqueta que dice “Recién entregado”, presiona sobre el que desees jugar.

con una etiqueta que dice “Recién entregado”, presiona sobre el que desees jugar. Se abrirá una nueva ventana > aquí oprime en “ Instalar juego ”.

”. Serás derivado a la Google Play.

Finalmente, aprieta en “Instalar” para que comience el proceso de descarga e instalación.

Eso sería todo. Recuerda que necesitas Android 11 o versiones superiores, asimismo, 732 MB libres de almacenamiento interno o externo.

Vista de los tres videojuegos de Rockstar Games en Netflix. (Foto: GEC)

Síguenos en nuestras redes sociales:

SOBRE EL AUTOR Anthony Colona Estudió Ciencias de la Comunicación en el Instituto Superior Tecnológico Privado Cepea. Cuenta con más de 5 años de experiencia realizando periodismo en Lima y regiones para medios digitales. Actualmente se desempeña como redactor del Núcleo de Audiencias en el Grupo El Comercio.