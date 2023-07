Hace poco me cambié de operador telefónico y de inmediato empecé a recibir una gran cantidad de llamadas de diferentes números desconocidos que pretendían hacerme cambiar de opinión, mi celular Android no dejaba de sonar y hasta me causó frustración, incluso se podría decir que es acoso por parte de estas empresas.

No tuve más opción que bloquear todas las llamadas spam de números desconocidos, lo mejor de todo que para hacerlo no requerí comunicarme con la operadora que me brinda los servicios, tampoco descargué aplicaciones de terceros, todo el proceso lo realice mediante la aplicación “Teléfono” que viene instalada de forma predeterminada en mi dispositivo móvil.

Existen hasta tres métodos para bloquear llamadas telefónicas: primero, rechazar todas para que no puedas recibir ninguna; segundo, derivar a la casilla de voz los números desconocidos; y tercero bloquear las llamadas de un número telefónico específico. Recomendamos esta última, ya que en ciertas ocasiones puedes recibir llamadas importantes.

Así puedes bloquear las llamadas en tu celular Android

Antes de comenzar, recuerda que las rutas o accesos son un poco diferentes dependiendo de la marca y modelo del teléfono, significa que los nombres de algunas opciones van a cambiar ligeramente. Todos los celulares te permiten acceder a la herramienta de “restricción de llamadas”.

Primero, abre la aplicación nativa de “Teléfono”, esa que usas para marcar los números.

Ahora, presiona sobre el ícono de los tres puntos que se ubican en el extremo superior derecho.

El siguiente paso es entrar a los apartados “Ajustes de llamada” > “Llamadas”.

Aquí presiona en “Restricción de llamadas”.

Finalmente, escoge si deseas bloquear “Todas las llamadas entrantes”, “Rechazar las llamadas con número privado (desconocido)” y “Escoger ciertos contactos de tu agenda”, es tu decisión.

Qué debes hacer si se calienta tu celular Android

Cuando abres aplicaciones y no las cierras correctamente los componentes internos de tu celular pueden seguir trabajando, algo que provoca la calentura del equipo.

Se recomienda cerrar las apps ni bien termines de utilizarlas, de lo contrario el inconveniente y las altas temperaturas pueden sentirse nuevamente.

Para hacerlo bien, accede a los “Ajustes” > “Aplicaciones” > busca y presiona el nombre de la app > toca el botón que dice “Forzar cierre”.

Deja que tu celular repose en caso notes una calentura extrema, incluso algunos dispositivos te brindan un mensaje para que pares el uso por lo caliente que se encuentra.

Otra posible causa por la cual tu smartphone se caliente rápido es que haya ingresado un virus malware que realice procesos mientras no lo utilizas o está en "modo reposo".

Evita utilizar el brillo máximo de tu celular por largos periodos de tiempo, ya que así también notarás tibieza en la zona de la batería. La recomendación es siempre usar el brillo automático para que los píxeles disminuyan su iluminación de acuerdo al ambiente.

