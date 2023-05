Es probable que luches por las mañanas para silenciar una llamada entrante o la alarma que casualmente habías configurado en tu día de descanso, sin embargo, desde Mag te enseñaremos a silenciarlas tras colocar la pantalla de tu teléfono Android hacia abajo. Toma nota.

Las llamadas son muy importantes para que te comuniques con tus amigos, familiares o compañeros del trabajo, por otra parte, las alarmas sirven para despertar a tiempo y no llegar tarde a tu centro de labores, escuela, universidad, etc., no obstante, en muchas ocasiones resultan ser una verdadera molestia, ya que su sonido o vibración podrían interrumpirte cuando estás durmiendo o en una reunión que requiere silencio.

A veces puede ser complicado tocar el botón físico de bajar volumen para silenciar una llamada o posponer y desactivar manualmente las alarmas, lo ideal sería configurar el smartphone para tan solo con girarlo evites estas interrupciones, pero ten en cuenta que si la pantalla del dispositivo permanece “bocabajo” no sentirás las próximas llamadas o alarmas, por lo menos hasta que la cámara frontal apunte nuevamente hacia arriba.

Así puedes silenciar llamadas y alarmas tras voltear la pantalla de tu celular

Primero, despliega la barra de notificaciones de Android .

. Ahora, presiona en el ícono de la rueda dentada o engranaje que se ubica en el extremo superior derecho, de esta manera accederás a los “Ajustes”.

Busca y oprime el apartado que dice “Funciones avanzadas”.

El siguiente paso es tocar sobre la opción denominada “Movimientos y gestos”.

Finalmente, enciende el interruptor con la siguiente descripción: “Dar vuelta para silenciar”.

Listo, eso sería todo. Para ponerlo a prueba no tendrás que pedirle a un amigo o familiar que te llame, debido a que puedes corroborar los cambios realizados configurando una alarma que suene en pocos minutos. Coloca el celular bocarriba y cuando suene tu despertador solamente gíralo para silenciarlo.

Las mejores apps de teclado para celulares Android

SwiftKey keyboard : este teclado perteneciente a Microsoft es una de las mejores opciones para tu teléfono, no solo sirve para que escribas, también te permite personalizar los temas, el tamaño de las letras, crear tareas, etc.

: este teclado perteneciente a Microsoft es una de las mejores opciones para tu teléfono, no solo sirve para que escribas, también te permite personalizar los temas, el tamaño de las letras, crear tareas, etc. Fleksy : la app destaca por permitirte añadir accesos directos de aplicaciones o algunas extensiones en la parte superior del teclado.

: la app destaca por permitirte añadir accesos directos de aplicaciones o algunas extensiones en la parte superior del teclado. Chrooma Teclado RGB & camaleón : a este keyboard lo denominaron “Camaleón” por su principal característica, es capaz de cambiar el color de su interfaz principal dependiendo de la app que estés utilizando, el objetivo es que el teclado sea visualmente más atractivo.

: a este keyboard lo denominaron “Camaleón” por su principal característica, es capaz de cambiar el color de su interfaz principal dependiendo de la app que estés utilizando, el objetivo es que el teclado sea visualmente más atractivo. Minuum : este teclado te ofrece teclas muy grandes, perfecto para los usuarios que se suelen equivocar al momento de escribir. De igual manera incluye opciones de personalización.

: este teclado te ofrece teclas muy grandes, perfecto para los usuarios que se suelen equivocar al momento de escribir. De igual manera incluye opciones de personalización. Anysoftkeyboard: te brinda la mejor privacidad y seguridad, pues en una de las cláusulas de sus términos y condiciones indica que no utiliza tus datos para ofrecérselo a terceros. Luego, tiene todo lo que puede ofrecerte un teclado: personalización, escritura por gesto, sistema de predicción, etc.

