Cada vez que te compras un nuevo celular haces lo imposible para evitar que se te caiga o se rasguñe, por está razón es que antes de utilizarlo decides adquirir una funda que proteja la parte posterior de tu smartphone, existen muchos tipos, pero la más popular es la de silicona transparente, la misma que algunas marcas como Xiaomi te obsequian en el interior de su caja. Alguna vez te has preguntado ¿Por qué estas fundas terminan de color amarillo? ¿Será posible que recuperen su transparencia? Desde Mag lo explicaremos a continuación.

Las fundas transparentes no solo son populares por su bajo precio, sino también porque dejan que se aprecie el diseño de tu celular, no obstante, en menos de tres meses es probable hayas sido testigo del cambio que ha sufrido tu funda, ya que pasó de un material limpio y transparente a un color opaco y amarillento.

Desde ahora te comentamos que no es posible quitar esa “mancha”, de hecho no es una mancha sino un proceso de decoloración. A través de las redes sociales como: Facebook, TikTok, Instagram, etc., se han puesto a prueba diferentes métodos y trucos de limpieza para recuperar la transparencia inicial de tu funda, lamentamos decepcionarte pero ninguno funciona y ahora te diremos el por qué.

POR QUÉ SE VUELVEN AMARILLAS LAS FUNDAS TRANSPARENTES DE LOS CELULARES

De acuerdo con la información difundida por el fabricante de carcasas “Burga”, se pudo conocer que las fundas transparentes en realidad no son transparentes, sino amarillas y posteriormente son pintadas con un tinte especial de color azul para conseguir ese efecto transparente.

Las referidas fundas van recuperando su color original mientras más lo manipules, lo expongas al sol o al agua. Muchos creen que se trata de una mancha o suciedad y por eso recurren a viejos métodos de limpieza como la combinación del bicarbonato de sodio, pasta de dientes, sal jabón y vinagre, esto no funcionará y solo perderás tu tiempo, no te dejes estafar.

