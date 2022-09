Una de las herramientas que no pasa desapercibida en todo dispositivo móvil con sistema operativo Android, es la linterna, esa importante función que forma parte del flash que se encuentra en la parte trasera de tu smartphone, exactamente al costado de las cámaras, la cual es muy útil para iluminar en sitios oscuros o donde escasea la luz. En esta oportunidad, desde Mag te explicaremos por qué la linterna de tu celular no enciende y cuáles son las posibles soluciones ante dicho inconveniente. Toma nota.

Los teléfonos inteligentes lo tienen todo, pueden servir como radio, calculadora, reloj, etc., pero, una de las mejores funciones es la linterna, esta podría ayudarte en situaciones de riesgo extremo, por ejemplo: en apagones o desastres naturales que afecten a los postes de luz de tu zona. Siempre es bueno tener operativa la linterna, ya que no se sabe cuándo ocurrirá uno de estos eventos no deseados.

ESTO DEBES HACER SI LA LINTERNA DE TU MÓVIL ANDROID NO FUNCIONA

Primero, corrobora que tu smartphone Android tenga un buen porcentaje de batería, de preferencia por encima del 20%, ya que en 15% muchas veces no enciende y equivocadamente piensas que se ha malogrado, incluso algunas marcas y modelos te dicen lo siguiente: “ no es posible encender la linterna por el porcentaje bajo de batería. Cárgalo. ”.

Otra de las razones es el sobrecalentamiento del dispositivo. Cuando has estado jugando o utilizando tu celular sin interrupciones durante varias horas, es normal que la parte trasera del equipo alcance altos grados de temperatura, y es por esta razón que el sistema impide que enciendas la linterna. Lo que debes hacer es esperar a que se enfríe un poco para utilizarla.

Algunos usuarios se descargan aplicaciones externas que le permiten encender la linterna sacudiendo el móvil, en ciertas ocasiones estas apps o APKs alteran el normal funcionamiento de la linterna nativa de Android, te recomendamos desinstalarlas para que encienda nuevamente.

Finalmente, la funda puede impedir que la luz de la linterna no salga por completo o incluso se vea de otro color.

LA GUÍA PARA QUE TU MÓVIL SE PUEDA DESBLOQUEAR MÁS RÁPIDO CON LA HUELLA DACTILAR

Limpia el sensor de tu celular Android. Libéralo de polvo porque debido a la suciedad a veces no puede reconocer tu huella.

Registra la misma huella varias veces : algunos teléfonos admiten hasta 5 huellas, función que te permite desbloquear tu móvil con las dos manos. Lo ideal sería que solo registres la huella de dos dedos, la del pulgar e índice, así podrás registrar ambas en dos oportunidades y reforzar el reconocimiento del sensor.

Accede a los "Ajustes" de Android .

. Aprieta el apartado “Pantalla de bloqueo”.

Desplázate hacia abajo y toca en la opción “Huellas digitales” > “Añadir huella digital”.

Por último, escanea la huella de tu dedo pulgar e índice y realiza el mismo proceso dos veces.

Cubre el sensor con tu otra mano mientras colocas tu huella : antes de poner tu huella, haz una sombra sobre el sensor de tu celular con la otra mano. Recuerda que “ los lectores ópticos bajo la pantalla pierden efectividad si desbloqueas el teléfono en un entorno de luz intensa ”, destacó Xataka Android .

: antes de poner tu huella, haz una sombra sobre el sensor de tu celular con la otra mano. Recuerda que “ ”, destacó . Aumenta la sensibilidad táctil de la pantalla : si el escáner se ubica en la parte inferior de la pantalla te recomendamos esta configuración, ya que vas a mejorar la precisión y rapidez del desbloqueo.

: si el escáner se ubica en la parte inferior de la pantalla te recomendamos esta configuración, ya que vas a mejorar la precisión y rapidez del desbloqueo. Entra otra vez a los “Ajustes”.

Aquí vas a oprimir en la sección “Pantalla”.

Por último, navega sobre las opciones y activa el interruptor denominado “Aumentar la sensibilidad táctil”.

