Aunque en la Google Play Store de Android puedes encontrar aplicaciones que te permiten escanear cualquier código QR, debes saber que si tienes un teléfono inteligente no será necesario que descargues programas de sitios externos que solo ocupan tu espacio de almacenamiento, ya que existe una función nativa para que tu dispositivo reconozca los QR de forma independiente. En esta oportunidad, desde Mag te explicaremos cómo habilitar la referida herramienta que viene desactivada por defecto. Toma nota.

La pandemia por el COVID-19 ha digitalizado muchas cosas, por ejemplo: las cartas físicas que te ofrecían los restaurantes, los carné de vacunación, el acceso a una red WiFi, etc., sin embargo, para visualizar todo lo que te acabamos de mencionar, previamente debes escanear un código QR con la cámara de tu celular Android. Muchos usuarios realizan esta práctica, y en algunas ocasiones no les aparece ese enlace que les permite ver el contenido de algo en específico, es aquí cuando piensan equivocadamente que su teléfono moderno no puede escanear códigos.

LA SOLUCIÓN CUANDO TU MÓVIL ANDROID NO ESCANEA CÓDIGOS QR

Primero, abre la cámara nativa de tu celular Android .

. Ahora, presiona el ícono de la rueda dentada o engranaje que se encuentra en el extremo superior derecho, la posición de los ajustes puede variar dependiendo de la marca y modelo del equipo.

Se desplegarán varias opciones.

Ubícate en la sección “Funciones inteligentes”.

Finalmente, activa el interruptor denominado “Escanear códigos QR”, por defecto estará deshabilitado.

POR QUÉ LOS TELÉFONOS MODERNOS YA NO TIENEN BATERÍA REMOVIBLE

Resistencia al agua : de repente es una de las principales razones para que los móviles de la actualidad no tengan una batería o tapa trasera removible, por lo tanto, así hay menos riesgo de que el líquido ingrese a los componentes electrónicos más importantes de tu dispositivo, pues uno de los más delicados al agua es la betería.

: de repente es una de las principales razones para que los móviles de la actualidad no tengan una batería o tapa trasera removible, por lo tanto, así hay menos riesgo de que el líquido ingrese a los componentes electrónicos más importantes de tu dispositivo, pues uno de los más delicados al agua es la betería. Localización y seguridad : algunos móviles cuentan con una función para que los delincuentes no apaguen tu equipo cuando eres víctima de un robo, la única manera de hacerlo, si es que no saben la contraseña o patrón de desbloqueo, es retirando la batería, algo muy difícil de hacer cuando están escapando de la zona del asalto. De esta manera vas a tener tiempo para localizar o rastrear la ubicación de tu celular.

: algunos móviles cuentan con una función para que los delincuentes no apaguen tu equipo cuando eres víctima de un robo, la única manera de hacerlo, si es que no saben la contraseña o patrón de desbloqueo, es retirando la batería, algo muy difícil de hacer cuando están escapando de la zona del asalto. De esta manera vas a tener tiempo para localizar o rastrear la ubicación de tu celular. Batería no compatible : todas las baterías tienen un tiempo de vida útil, que aproximadamente es entre los 300 a 500 ciclos de carga, significa que en caso hayas cargado tu celular de 0% a 100% en más de 300 ocasiones, probablemente la batería ya no funcione o su energía se agote de inmediato. Cuando ocurre esto, los usuarios deciden adquirir una batería no original para ahorrar dinero y seguir utilizando su móvil, algo muy perjudicial para el teléfono.

: todas las baterías tienen un tiempo de vida útil, que aproximadamente es entre los 300 a 500 ciclos de carga, significa que en caso hayas cargado tu celular de 0% a 100% en más de 300 ocasiones, probablemente la batería ya no funcione o su energía se agote de inmediato. Cuando ocurre esto, los usuarios deciden adquirir una batería no original para ahorrar dinero y seguir utilizando su móvil, algo muy perjudicial para el teléfono. Móviles más delgados: los equipos con batería extraíble eran un obstáculo para que los fabricantes puedan desarrollar un dispositivo más delgado.

