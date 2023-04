No existe mayor satisfacción que la de sacar un nuevo teléfono inteligente de su caja, por ello, al momento de utilizarlo tratas de brindarle los cuidados necesarios para que no se caiga o reciba golpes muy fuertes, por lo menos hasta que le compres una funda y mica de vidrio o hidrogel para la pantalla, sin embargo, ten mucho cuidado con los accesorios adicionales que le colocas a tu dispositivos Android, como los protectores de lentes para las cámaras traseras, ¿Por qué no es buena idea comprarlos? desde Mag lo explicaremos a continuación.

Es importante que cuides “como oro” el celular que recién estás estrenando, pues los referidos equipos no son nada baratos y a todos les molestaría que por un descuido termines rajando la pantalla o quiñando el cuerpo del equipo en su primer día de uso.

¿Sabías que cuidando tu teléfono también lo puedes dañar? esto es muy cierto aunque sea confuso, pues con la funda y mica para la pantalla táctil no ocurriría nada, aunque recomendamos siempre la de hidrogel, no obstante, evita agregarle protectores de lentes para las cámaras de tu smartphone, esto es muy perjudicial y aquí te comentaremos los motivos.

Descubre por qué no debes usar protectores de lentes para las cámaras de tu móvil

De acuerdo a la información difundida por la compañía Samsung , colocar estos accesorios causarían serios daños a los lentes originales de tu dispositivo.

, colocar estos accesorios causarían serios daños a los lentes originales de tu dispositivo. ¿Por qué? la marca surcoreana destaca que al momento de retirar los protectores de vidrio podrías crear fisuras en los lentes de la cámara.

Esto provocaría que tus fotos no se vean bien a pesar de tener la mayor cantidad de megapíxeles o el mejor sensor para cámaras.

Además, la acumulación de polvo perjudicaría al resultado de la imagen, incluso el protector se quedaría muy pegado al lente y tendrías que aplicar mayor fuerza para retirarlo.

Finalmente, en el caso del modelo Samsung Galaxy S23, la cámara principal tiene un pequeño micrófono en la parte inferior, quiere decir que si colocas un protector de lente estarías bajando la calidad del audio de entrada.

La guía para hacer más rápido tu teléfono Android

Primero, ingresa a los “Ajustes” o “Configuraciones” de tu smartphone Android .

. Ahora, debes activar el “Modo de desarrollador” presionando en el apartado “Acerca del teléfono” > “Información de software”.

Aquí vas a tocar varias veces sobre la opción “Número de compilación” para activar el referido modo.

Vuelve a los “Ajustes” y desplázate hacia abajo, vas a ver que ya habilitaste el modo desarrollador, apriétalo.

En esta parte busca y activa el interruptor “Eliminar actividades”, para que descartes todas las apps en segundo plano cuando las abandones.

Lo siguiente es hacer clic en la sección “Límite de procesos en segundo plano”, el nombre puede variar dependiendo de la marca del equipo, escoge la opción “Límite estándar”.

Finalmente, ubícate en la sección “Dibujo” y desactiva las escalas de animación de ventana, transición y duración de animador.

Listo, este conjunto de ajustes hará que tu celular Android acelere más rápido de lo normal, puesto que le estás quitando ciertas animaciones que harán trabajar menos al procesador, es como bajarle los gráficos a un juego instalado en una PC para que el equipo lo pueda soportar.

