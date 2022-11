Es normal que el botón del WiFi de tu celular Android se encuentre encendido cuando estás conectado a una determinada red, sin embargo, al momento de alejarte de la referida señal, de inmediato enciendes el paquete de datos móviles para que no te quedes sin acceso a internet, el problema es que la mayoría de los usuarios tiene la mala costumbre de dejar el WiFi activo, ¿Por qué se recomienda apagarlo si no lo estás utilizando? desde Mag te explicaremos a qué peligros te estarías exponiendo tras no corregir este hábito.

¿Por qué no debes dejar activo el botón del WiFi si no lo utilizas?

Primero, porque el WiFi activo consume lentamente la batería de tu teléfono, lo mejor sería apagarlo para ahorrar unos cuántos minutos de energía, de repente ese tiempo extra podría ayudarte en algún momento.

Otra razón, más perjudicial que la anterior, es que podrías conectarte automáticamente a una red WiFi abierta en la calle, como por ejemplo redes públicas que no son seguras, las mismas que normalmente son utilizadas por los ciberdelincuentes para robar tu información personal o infectar tu dispositivo Android con algún virus malware.

con algún virus malware. Se recomienda desactivar la “Conexión automática a redes WiFi”, así solo te conectarás a redes de confianza como la de tu casa. Para realizar esta configuración haz lo siguiente:

Desplaza la barra de notificaciones desde abajo hacia arriba.

Ahora, pulsa por unos segundos sobre el ícono del WiFi.

Aprieta los tres puntos verticales que se ubican arriba a la derecha y toca en “Avanzado”.

Finalmente, desactiva la opción “Activar WiFi automáticamente”.

¿Cómo aumentar la sensibilidad táctil de la pantalla en Android?

Primero, ingresa a los “Ajustes” de Android , lo ubicas con el ícono de una rueda dentada o engranaje.

, lo ubicas con el ícono de una rueda dentada o engranaje. Ahora, busca y presiona sobre el apartado que dice “Pantalla”.

Desplázate hacia abajo y activa el interruptor denominado “Sensibilidad táctil”.

Incluso te saldrá la siguiente descripción: “Aumenta la sensibilidad táctil de la pantalla para utilizarla con protectores”.

En caso tu dispositivo siga sin funcionar tras activar la sensibilidad táctil, te recomendamos cambiar de protector o adquirir uno 100% original, en el mercado informal se venden muchas réplicas que aparentan ser de buena calidad, pero son todo lo contrario.

Síguenos en nuestras redes sociales: