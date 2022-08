Algunas aplicaciones que has instalado en tu dispositivo móvil con sistema operativo Android, cuentan con un navegador integrado que te permiten abrir enlaces o páginas web sin la necesidad de abandonar esa plataforma. Facebook, Instagram, Twitter y la mayorías de las redes sociales vienen con este buscador oculto ¿Es seguro abrir un link desde las referidas apps? desde Mag lo explicaremos a continuación.

Es probable que no te hayas dado cuenta, pero al abrir un enlace a través de una red social no sales del aplicativo, sino que se abre un navegador oculto que no es Google Chrome, Safari, Microsoft Edge, etc., se trata de un buscador que viene incluido en algunas apps, se dice que se crearon para no ocupar mayor consumo de la memoria RAM abriendo otra plataformas. Para corroborar lo que acabamos de decir, dile a un amigo que te envíe un enlace por Facebook Messenger y presiónalo.

ES SEGURO ABRIR ENLACES POR FACEBOOK O INSTAGRAM

De acuerdo a la información difundida por el portal tecnológico Andro4all, se pudo conocer que el desarrollador de Fastlane, Felix Krause, descubrió que la actividad del navegador integrado en Facebook e Instagram es capaz de monitorizar y registrar cualquier sitio web al que estás ingresando.

Eso no es lo peor, Krause también anunció que los navegadores ocultos de las aplicaciones pueden almacenar algunos datos como las contraseñas que se introducen en las páginas web abiertas. ¿Por qué estas redes sociales tienen un navegador? para que carguen anuncios o publicidad en los sitios web de terceros.

CÓMO EVITAR QUE TE MONITORICEN EN FACEBOOK E INSTAGRAM

Primero, debes saber que no se puede eliminar el buscador interno de las apps.

Cuando te envíen un enlace ábrelo sin preocupaciones.

Ahora, oprime el ícono de los tres puntos verticales que se ubican en el extremo superior derecho.

Se desplegarán varias opciones.

Finalmente, toca en el apartado “abrir con el navegador” y tus datos estarán seguros.

CÓMO EVITAR FRAUDES EN TU CELULAR ANDROID

Actualiza siempre tu smartphone: Muchas brechas de seguridad ocurren porque la falta de actualización de sistema operativo. Al no realizar esto, tu smartphone no se encuentra protegido de filtraciones de virus y malware.

Muchas brechas de seguridad ocurren porque la falta de actualización de sistema operativo. Al no realizar esto, tu smartphone no se encuentra protegido de filtraciones de virus y malware. No abras mensajes ni links sospechosos: No aceptes o abras links de SMS de empleos, sorteos, movimiento de tus cuentas bancarias o alguno de contenido similar, revisa siempre el destinatario. Los ciberdelincuentes se suelen llevar a páginas que lucen a las oficiales de bancos u operadores móviles para robar información.

No aceptes o abras links de SMS de empleos, sorteos, movimiento de tus cuentas bancarias o alguno de contenido similar, revisa siempre el destinatario. Los ciberdelincuentes se suelen llevar a páginas que lucen a las oficiales de bancos u operadores móviles para robar información. Descarga aplicaciones de tiendas oficiales: Debes utilizar aplicaciones de tiendas oficiales como Google Play para evitar realizar descargas maliciosas que suelen acceder a la información almacenada en tu celular.

Debes utilizar aplicaciones de tiendas oficiales como Google Play para evitar realizar descargas maliciosas que suelen acceder a la información almacenada en tu celular. Cuidado con los anuncios: Algunos anuncios suelen abrirse en ventanas emergentes o como un mensaje pantalla completa. En estos casos ideal es evitar es hacer clic en los anuncios que te pidan descargar aplicaciones de páginas web sospechosas ni redirigirte hacia sitios, donde te pidan que llenes tus datos.

Algunos anuncios suelen abrirse en ventanas emergentes o como un mensaje pantalla completa. En estos casos ideal es evitar es hacer clic en los anuncios que te pidan descargar aplicaciones de páginas web sospechosas ni redirigirte hacia sitios, donde te pidan que llenes tus datos. Usar métodos de desbloqueo: La recomendación más básica es prevenir, y ello incluye tomar medidas como fijar un método de desbloqueo de pantalla mediante huella, reconocimiento facial, patrón o pin. Así, en caso de pérdida de tu celular, no podrán acceder a tu información personal.

