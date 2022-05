Los archivos en formato PDF son muy usados en la actualidad, debido a su facilidad para ser compartido en distintos sistemas, incluyendo el usado en los smartphones con Android. Libros, revistas, tesis, entre otras publicaciones, pueden ser almacenados en este tipo de archivos.

Sin embargo, hay ocasiones en que la lectura de este formato se hace prácticamente imposible para un teléfono inteligente. Recientemente, la página Móvil Zone publicó las causas de este inconveniente y proponiendo una solución, para que los usuarios puedan seguir visualizando archivos en PDF.

¿Por qué no puedo abrir un PDF en mi smartphone con sistema Android?

El archivo está dañado: Un error al momento de guardar la información, o haber sido infectado por algún virus, da como resultado un PDF corrupto, haciendo que el archivo sea inservible y no pueda compartirse, ni abrirse, en un teléfono móvil.

El PDF está encriptado: si al documento en formato PDF le fue asignada alguna contraseña o fue encriptado de cierta manera, no será posible abrirlo y ver su contenido, a menos de que contemos con la clave o con las herramientas necesarias para descifrar la encriptación.

El smartphone no admite formato PDF: aunque es poco común que los smartphones no sean compatibles con este tipo de archivos, lo cierto es que muchos errores se deben a fallas en los lectores que se usan para visualizar el contenido de este tipo de documentos. En la Play Store se puede conseguir una gran variedad de aplicativos, que permiten abrir estos elementos.

En Play Store puedes encontrar varias apps para ver PDF en un dispositivo Android. Foto: Google Play Store

TUTORIAL PARA DESACTIVAR GOOGLE PLAY PROTECT EN TU EQUIPO ANDROID

Ingresa a Google Play y presiona sobre tu foto de perfil

En el panel que se despliega, selecciona la opción Play Protect, la cual tiene el icono de escudo

Ahora estarás en la pantalla de Play Protect. Toca el botón con la tuerca, ubicado en la esquina superior derecha

En la Configuración de Play Protect desactiva los interruptores de “Analizar las apps con Play Protect” y de “Mejorar la detección de apps dañinas”

Con estos pasos la función estará desactivada y ya no tendrás que preocuparte de que Google tenga información privada sobre tu dispositivo.

CÓMO CREAR ATAJOS EN LAS APPS INSTALADAS EN TU EQUIPO ANDROID

Elige una aplicación de tu dispositivo, por ejemplo Instagram

Toca el icono y mantenlo presionado unos instantes

Verás que aparecerá un nuevo panel con distintas opciones

Es importante señalar que no todas las aplicaciones dan esta posibilidad. Si mantienes presionado el icono de una app y solo te aparecen las opciones Compartir, Info. de la aplicación y Desinstalar, no te preocupes, esto no significa que hay un error en el sistema, únicamente indica que el aplicativo no tiene atajos disponibles.

LA GUÍA PARA CONVERTIR LOS BOTONES FÍSICOS DEL CELULAR ANDROID EN BOTONES DIGITALES