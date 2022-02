No es que estés despistado ni mucho menos has puesto en silenciador tu terminal. Muchos cuentan con un celular Android en la actualidad; sin embargo, cuando recibimos una llamada, sea esta demasiado importante, nuestro dispositivo no suena ni tampoco vibra. ¿Qué podemos hacer?

Para darle solución a este problema bastante recurrente debes saber que no tienes que instalar ningún programa de terceros. Todo los pasos se realizan dentro de la misma configuración de los celulares Android . Consulta cada uno.

POR QUÉ MI CELULAR NO SUENA CUANDO ME LLAMAN

Una de las cosas por las que las llamadas no suenan se debe a que has instalado una aplicación que bloquea tanto el sonido como las notificaciones de las alertas que recibes en el smartphone. Lo único que debes hacer es desinstalarlo.

Otro aspecto se debe a que tienes la configuración de notificaciones y alertas apagada. Para ello anda a los Ajustes de tu terminal, luego a Sonido y vibración. A continuación empieza a jugar con todos los parámetros de sonidos. Cuando termines, guarda tu configuración y listo.

Revisa siempre si tienes activo todos los sonidos dentro de tu celular Android. (Foto: MAG)