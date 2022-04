Son muy pocos los casos, pero en algún momento hemos visitado una página web con el navegador de nuestro celular Android y por error, o por desconocimiento, aceptamos alguna suscripción, app o el visitar una nueva dirección electrónica ocasionando que ventanas emergentes o “pop-ups” se abran en la vista principal de Chrome.

Muchos usuarios optan por no abrir más Google Chrome, y en el peor de los casos, deciden resetear el smartphone a la configuración de fábrica, perdiendo información valiosa, si es que no se tenía respaldo de la misma. Pero, hay una solución muy sencilla de aplicar, que no requiere sacrificar tu lista de contactos guardada en tu dispositivo.

El portal AndroidSis.com ha elaborado una guía para que, en pocos pasos, restaures la aplicación de Chrome y te olvides de las páginas no deseadas.

Ve a los Ajustes de tu teléfono Android

Ingresa a la sección Aplicaciones y busca Google Chrome, pulsa en Forzar detención

Accede a Almacenamiento y presiona en Borrar caché y luego haz clic en Borrar datos

Dirígete a la pestaña Más y selecciona Desinstalar actualizaciones, de esta manera se restaura el navegador Google Chrome

Reinicia ahora tu dispositivo móvil

Actualiza el navegador y espera que cargue todo antes de empezar a usarlo de nuevo en tu smartphone

Listo, ya no debería haber problemas en tu navegador. Solo se debe tener un poco más de cuidado al momento de navegar para no pasar otro mal rato.