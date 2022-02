Todos los teléfonos inteligentes sin importar su marca, modelo o sistema operativo Android o iOS, pueden presentar errores que te motivan a comprarte otro celular o llevarlo al servicio técnico, en ambos casos se gasta mucho dinero. Uno de los fallos más comunes es el zumbido que se escucha cuando utilizas el alta voz del celular al momento de hacer una llamada, escuchar música, ver videos, etc., así que hoy te explicaremos qué genera este pitido y cómo solucionarlo con métodos bastante sencillos.

Es importante aclarar que hay cierta probabilidad de que estos métodos funcionen, ya que si se trata de un problema interno, como por ejemplo que altavoz se haya roto, tendrás que llevar tu equipo a reparación o en el peor de los casos adquirir uno nuevo.

POR QUÉ SUENAN LOS ZUMBIDOS EN TU CELULAR

Existen muchas razones, por ello, debes recordar si tu celular Android o iOS ha sufrido algún golpe o caída muy fuerte por la parte del alta voz, asimismo, tener en cuenta que el agua o polvo también podrían dañar la salida del audio, en estos casos un especialista debería intervenir rápidamente. Si no has pasado por ninguna de las situaciones antes mencionadas, podría tratarse de un fallo en el software, algo que sí tiene solución, pero, primero te brindaremos otras alternativas.

SOLUCIÓN A LOS ZUMBIDOS DE TU CELULAR

Agua dentro del altavoz

No solo el agua es capaz de arruinar la membrana del altavoz, la cual se encarga de emitir los sonidos, sino también la humedad, ambos son un peligro para tu dispositivo. La clásica solución es apagar el smartphone y colocarlo en arroz, aunque mejor sería comprar bolitas de antihumedad y colocarlas en una bolsa hermética, por supuesto luego añadir el celular.

Otra solución sería ingresar a TikTok y en la barra de búsqueda escribir “sonido agua celular”, haz clic aquí para obtener el audio, reprodúcelo y vas a ver como empieza a salir líquido de tu celular, lo mejor será ir limpiando el dispositivo para evitar saturaciones.

El Bluetooth puede provocar zumbidos

La mayoría de los usuarios Android o iOS tienen en casa artefactos tecnológicos a los que pueden vincular tu celular con Bluetooth, esto provocaría interferencias en caso lo tengas activado. Para apagarlo solo desliza hacia abajo el panel de notificaciones y presiona el ícono de Bluetooth, el botón tiene que estar de color plomo.

Actualización de software

En caso hayas actualizado a una versión superior a la de Android o iOS, es probable que los altavoces no respondan normalmente y produzcan estos zumbidos, así que se recomienda reiniciar el teléfono para que se cierren todos los procesos de la versión anterior.

Finalmente, si tu celular no ha caído en agua, no le ha entrado polvo, el Bluetooth está desactivado y no has actualizado el software, e incluso has probado todos las recomendaciones que te brindamos, se recomienda formatear el celular a su estado de fábrica, es una opción extrema y en última instancia, pero, podría funcionar. Antes asegúrate de crear una copia de seguridad de tus datos y archivos multimedia para no perderlos, en caso no se arregle el zumbido del altavoz, este podría haberse dañado.