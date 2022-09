Es probable que alguna vez tu teléfono inteligente se haya quedado sin espacio de almacenamiento, es aquí en donde debes elegir qué elementos vas a eliminar para siempre de tu dispositivo Android, sin embargo, la situación se vuelve más estresante cuando revisas la galería de imágenes y videos o los documentos que has descargado y no encuentras mucho material como para quedarte sin espacio, ¿Qué deberías hacer? desde Mag te brindaremos una serie de soluciones que le pondrá fin a este inconveniente.

La memoria interna de tu celular Android puede tener entre los 64 GB de almacenamiento a más, y aunque algunos móviles cuentan con cantidades exorbitantes, es inminente que alguna vez se llenen por completo, ya que siempre se suelen descargar archivos multimedia como por ejemplo: fotos, videos, documentos Word, Excel, PDF, etc., los mismos que en muchas ocasiones nunca se llegan a eliminar del dispositivo.

El problema ocurre cuando piensas que no has descargado nada y lo corroboras verificando la galería, documentos y apps instaladas, es aquí en donde te das cuenta que efectivamente es absurdo que Android te muestra el mensaje “No hay suficiente espacio de almacenamiento”, no obstante, de repente tienes una aplicación que puede llenar la memoria interna de tu smartphone de forma silenciosa, nos referimos a WhatsApp.

CONOCE POR QUÉ TU MÓVIL TIENE LA MEMORIA LLENA SIN TENER NADA Y CÓMO SOLUCIONARLO

Primero, trata de eliminar la memoria caché de las aplicaciones, con el tiempo estas se pueden acumular y consumir muchos GB de tu memoria internar

Para hacerlo accede a los “Ajustes” > “Aplicaciones” > elige una app > “Almacenamiento” > “Eliminar caché”.

También eliminar la papelera de la galería, entra aquí > presiona el ícono de las tres líneas > “Papelera” > y elimina todo.

Si tras realizar esto todavía tienes la memoria llena, WhatsApp podría ser la culpable.

podría ser la culpable. Las fotos y videos que ves en WhatsApp no siempre se guardan en la galería, así que debes eliminarlos de la siguiente manera:

Abre la app de mensajería y presiona los tres puntos de arriba a la derecha. Ingresa a los “Ajustes” > “Almacenamiento y datos” > “Administrar almacenamiento”. En esta sección te aparecerán todas las fotos y videos que has descargado o enviado en cada conversación, ya sea personal o grupal. En la sección chats te aparecerán una lista de conversaciones más pesadas, significa en donde has recibido o compartido más archivos multimedia (la lista está ordenado de mayor a menor). Oprime en cualquier chat y precede a eliminar manualmente o seleccionado automáticamente todo. Listo, así vas a liberar una gran cantidad de espacio. Recuerda realizar esta acción cada cierto tiempo.

COSAS QUE NO DEBES HACER PARA CUIDAR LA BATERÍA DE TU CELULAR ANDROID

Evita que tu celular se descargue por completo : de acuerdo con la información difundida por el portal tecnológico Android Authority, lo ideal sería mantenerlo entre el 20% y 80%, ¿Por qué? porque con el tiempo las celdas de iones de la batería se fuerzan y terminan por degradarse, algo que afectaría al rendimiento de la misma.

: de acuerdo con la información difundida por el portal tecnológico Android Authority, lo ideal sería mantenerlo entre el 20% y 80%, ¿Por qué? porque con el tiempo las celdas de iones de la batería se fuerzan y terminan por degradarse, algo que afectaría al rendimiento de la misma. No lo dejes mucho tiempo en 0% : existen ocasiones en donde tu móvil se apaga por completo, pero siempre queda un poco de energía para funciones vitales o de emergencia, si constantemente lo dejas descargado durante días o semanas, es probable que deje de funcionar de un momento a otro.

: existen ocasiones en donde tu móvil se apaga por completo, pero siempre queda un poco de energía para funciones vitales o de emergencia, si constantemente lo dejas descargado durante días o semanas, es probable que deje de funcionar de un momento a otro. Impide que tu celular se encuentra a temperaturas altas : deja de utilizarlo si sientes que tu celular se recalienta, recuerda que la degradación de los componentes internos de las baterías se acelera con el calor.

: deja de utilizarlo si sientes que tu celular se recalienta, recuerda que la degradación de los componentes internos de las baterías se acelera con el calor. Carga rápida con moderación: algunos dispositivos Xiaomi cargan la totalidad de su batería en 15 minutos, esto con un cargador de 120W, aunque no es una función negativa si lo repites a diario podría dañar considerablemente la batería.

Síguenos en nuestras redes sociales: