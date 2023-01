En esta oportunidad, desde Mag te explicaremos para qué sirve la función “Always On Display”, básicamente, se trata de una herramienta que se encuentra presente en la mayoría de los teléfonos inteligentes con sistema operativo Android, la cual te permite visualizar una determinada información en la pantalla de tu dispositivo sin la necesidad de tenerla desbloqueada o encendida, por ejemplo: es posible observar la hora, fecha, notificaciones, etc., dependiendo de cómo la hayas configurado.

Entonces, ¿Gasta energía? muchos usuarios indican que la función “Always On Display” consume una gran cantidad de batería, pero esto no es cierto, ya que la pantalla no se mantiene prendida en las siguientes ocasiones: primero, gracias al sensor de proximidad, tu celular detectará que no es necesario activarla cuando duermes; segundo, mientras caminas y lo llevas en el bolsillo; y tercero, en caso te encuentres en un lugar con poca luz.

¿Es necesario activarla? eso depende mucho del tipo de usuario, por ejemplo: si eres un oficinista o parte de la directiva de una empresa, lo ideal es que la enciendas porque seguramente trabajas con la hora, asimismo, podrás ver las notificaciones o llamadas, de lo contrario se recomienda apagarla. ¿Qué celulares pueden utilizarla? la mayoría de las marcas y modelos que tenga una pantalla con tecnología AMOLED.

¿Cómo habilitar Always On Display en Android?

Primero, ingresa a los “Ajustes” de tu smartphone Android , lo ubicas con el ícono de una rueda dentada o engranaje.

, lo ubicas con el ícono de una rueda dentada o engranaje. Ahora, presiona sobre el apartado que dice “Pantalla”.

Desplázate hacia abajo, busca y oprime la opción denominada “Always On Display”.

Finalmente, selecciona la opción “Mostrar siempre”.

Si deseas puedes modificar el estilo del reloj, mostrar la información de tu música, cambiar la orientación de la pantalla, etc.

¿Qué hacer cuando la pantalla táctil de tu smartphone no funciona?

Reinicia el celular : es probable que haya algún proceso que está congelando la pantalla táctil del equipo, cuando reinicias tu móvil todos los procesos se cancelan y la memoria RAM vuelve a 0 GB de uso. Seguro te preguntarás lo siguiente: “ ¿Cómo reinicio mi celular si el táctil no funciona? ” simple, pulsa simultáneamente el botón físico de encendido, volumen menos y más por unos 5 o 10 segundos, cuando se reinicie suéltalos porque sino ingresarás al modo “Root”. Si te piden un patrón de seguridad antes de apagar o reiniciar, no queda otra opción que esperar a que se agote la batería.

Otras soluciones: limpia la pantalla táctil con una franela, la suciedad impide que el celular reconozca tus gestos; quita el protector de pantalla o cámbialo, a veces este artefacto se raja o desgaste e impide que navegues con normalidad; restablece el celular, cabe mencionar que tras hacerlo perderás todos tus datos, ya sean fotos, videos, documentos, etc.; llévalo a un servicio técnico.

