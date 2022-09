Cada vez que enciendes un nuevo teléfono inteligente con sistema operativo Android, puedes apreciar que en la interfaz principal ya vienen algunas aplicaciones preinstaladas por defecto, aquellas que no se pueden desinstalar de la forma tradicional y probablemente nunca las vayas a utilizar, significa que estarán ahí para ocupar espacio de almacenamiento, a esto se le conoce como el bloatware, ¿Quieres saber cómo eliminarlo? desde Mag lo explicaremos a continuación.

Como lo dijimos anteriormente, el bloatware de Android son todas las aplicaciones que vienen instaladas de forma predeterminada, aunque posiblemente no las utilices todas, hay algunas que serán de mucha utilidad, como por ejemplo: el reloj (alarma), la app del teléfono, cámara, etc. Para que la definición del bloatware no suene despectiva, también podríamos decir son las apps que a pesar de no ser esenciales para el funcionamiento del sistema, sí aportan algo positivo para mejorar la experiencia del usuario.

¿Se puede eliminar el bloatware? la respuesta es sí, y sin la necesidad de rootear tu teléfono. Algunos fabricantes ofrecen la posibilidad de deshabilitar o desactivar las aplicaciones preinstaladas para liberar espacio de almacenamiento, asimismo, es posible recuperarlas en cualquier momento.

CÓMO ELIMINAR EL BLOATWARE DE TU MÓVIL ANDROID

Primero, debes tener un cable USB y haber instalado los drivers ADB en tu computadora.

¿Qué son los drivers ADB? se trata de una herramienta basada en línea de comandos, la cual te permite comunicarte con el dispositivo Android desde la PC o portátil.

Para obtenerlos en Windows haz clic aquí . Para ejecutarlo en el ordenador, extrae el contenido del ZIP > y abre una ventana de comandos (pulsa Shift + Click derecho y “Abrir ventana de comandos/PowerShell aquí”).

. Para ejecutarlo en el ordenador, extrae el contenido del ZIP > y abre una ventana de comandos (pulsa Shift + Click derecho y “Abrir ventana de comandos/PowerShell aquí”). Ahora, conecta el celular a tu PC y activa la depuración USB del teléfono.

El siguiente paso es abrir nuevamente la ventana de comandos y escribir “ adb devices ”, te tiene que aparecer el número identificativo del dispositivo en la referida ventana.

”, te tiene que aparecer el número identificativo del dispositivo en la referida ventana. Luego, en el ordenador introduce “ adb shell ”. Para enlistar las apps preinstaladas que quieres eliminar o deshabilitar, ejecuta el comando “ pm list packages | grep (marca del smartphone) “, por ejemplo, “ pm list packages | grep samsung ”, sin las comillas por supuesto.

”. Para enlistar las apps preinstaladas que quieres eliminar o deshabilitar, ejecuta el comando “ “, por ejemplo, “ ”, sin las comillas por supuesto. Finalmente, para eliminar una app predeterminada introduce el comando “ pm uninstall -k - -user 0 nombredelpaquete ”. Por ejemplo: “ pm uninstall -k - -user 0 com.samsung.calculator ”.

”. Por ejemplo: “ ”. Repite el proceso con todas las apps.

POR QUÉ LOS USUARIOS NO PREFEIEREN MIUI DE XIAOMI

Los Bugs de Xiaomi : la navegación de gestos no funcionan correctamente, de igual manera las cámaras que incluyen las redes sociales o aplicaciones, por último, las notificaciones llegan después de varios minutos y no se pueden desactivar las de una app en específico.

: la navegación de gestos no funcionan correctamente, de igual manera las cámaras que incluyen las redes sociales o aplicaciones, por último, las notificaciones llegan después de varios minutos y no se pueden desactivar las de una app en específico. Parches de seguridad : cuando se detecta un fallo de seguridad que puede ser aprovechado por los ciberdelincuentes, normalmente Xiaomi tarda varios días en lanzar un nuevo parche que solucione el inconveniente.

: cuando se detecta un fallo de seguridad que puede ser aprovechado por los ciberdelincuentes, normalmente Xiaomi tarda varios días en lanzar un nuevo parche que solucione el inconveniente. Alto consumo de la memoria RAM : con cada actualización de la interfaz de usuario MIUI , el celular ejecuta más procesos y llena de inmediato los GB de la memoria RAM, lo que provocaría bugs, ralentización del sistema operativo, el recalentamiento de la batería y en el peor de los casos el reinicio repentino.

: con cada actualización de la interfaz de usuario , el celular ejecuta más procesos y llena de inmediato los GB de la memoria RAM, lo que provocaría bugs, ralentización del sistema operativo, el recalentamiento de la batería y en el peor de los casos el reinicio repentino. Conexiones : el Bluetooth es inestable, ya sea con parlantes, auriculares, smartwatches, etc. Si te conectas a una red WiFi sin internet, el celular no realiza el cambio automático a datos móviles.

: el Bluetooth es inestable, ya sea con parlantes, auriculares, smartwatches, etc. Si te conectas a una red WiFi sin internet, el celular no realiza el cambio automático a datos móviles. Otras razones: los usuarios consideran que el modo oscuro es una de las peores funciones. Intentan parecerse a la interfaz de usuarios de iOS. La animación de la carga rápida no muestra el porcentaje exacto.

