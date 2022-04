Muchos usuarios de YouTube han informado a través de diferentes medios que no pueden ver algunos videos o compartirlos en otros dispositivos de Android, pues al momento reproducirlos solo les aparece la pantalla de color negro y con el siguiente aviso: “el modo restringido está habilitado”, ¿Qué significa esto, para qué sirve y cómo desactivarlo? a continuación lo explicaremos.

Desde que la compañía tecnológica Google adquirió YouTube en el año 2005, los de Mountain View han añadido una gran cantidad de herramientas y funciones en su referido aplicativo de entretenimiento por videos, ya que este puede ser utilizado por todo el público, desde niños, adolescentes y adultos.

DESCUBRE LO QUE ES EL MODO RESTRINGIDO DE YOUTUBE Y CÓMO UTILIZARLO

Básicamente el modo restringido de YouTube es un formato que está dirigido especialmente para el público menor, pues tanto los niños como adolescentes menores de 18 años no pueden ver cierto contenido apto para mayores. Como se recuerda, es muy fácil encontrar cualquier video con temática no apropiada, solo basta con escribir algo en lenguaje malsonante para que te lleve a esa clasificación, informó el portal tecnológico Xataka Android.

Además, dicho modo no solo no te permite ver ciertos videos, sino también sus comentarios, pues tras ubicarte en esta sección aparecerá el aviso: “El modo restringido ha ocultado comentarios de este vídeo”. Sigue estos pasos para activarlo:

Primero, asegúrate que YouTube no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play Store.

Ahora, abre la aplicación y presiona el ícono de tu foto de perfil ubicada en el extremo superior derecho.

Accede al apartado “Configuración” > “General”.

Desplázate hacia abajo hasta encontrar la opción “Modo restringido”.

Finalmente, activa el interruptor.

Listo, la misma opción te indica que ocultará todos los videos que posiblemente sean para mayores de edad, sin embargo, sostiene que no existen filtros completamente precisos y que los cambios solo aplicarán en este dispositivo.

Cómo repetir el mismo video en YouTube sin que se reproduzca el siguiente

Entra a YouTube desde tu móvil y busca el video de tu preferencia.

Dale a play y luego toca la pantalla para que aparezca el centro de control. Cuando lo hagas podrás visualizar tres puntos en la esquina superior derecha de la pantalla.

Entre las opciones que se mostrarán busca la que dice “Reproducción Infinita” o “Reproducción en bucle”, actívala.

Cuando finalice el videoclip volverá a empezar y ya no tendrás que preocuparte de material relacionado. Si quieres escuchar una canción en particular, esta función es la que necesitas para no tener que retroceder el video a cada instante.