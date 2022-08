Los usuarios ya no acostumbran a almacenar su información en los USB, discos duros, computadoras, etc., estos artefactos han pasado a un segundo plano y ahora prefieren guardar sus archivos en los teléfonos inteligentes, ¿Por qué? simple, porque este dispositivo lo llevan a todas partes. Por esta razón es que los ciberdelincuentes prefieren atacar tu smartphone, pues aquí sueles registrar información de mucho valor, como por ejemplo: datos personales y bancarios, sin embargo, para acceder a estos primero tienen que utilizar una técnica ilegal conocida como “SIM swapping”, ¿Qué significa y cómo evitarla? desde Mag lo explicaremos a continuación.

Existen muchas técnicas para que los criminales informáticos accedan a la información confidencial de tu celular Android, las más conocidas son las siguientes: introduciendo un virus “Malware” o “Jocker” en el teléfono, o a través del “SIM swapping”, esta última es la más peligrosa. La referida práctica es un método de suplantación de identidad, básicamente los ciberdelincuentes se dedican a clonar tu tarjeta SIM , comúnmente conocido como “chip”, tras hacerlo ya pueden recibir llamadas, mensajes de texto y sobre todo “códigos de autenticación”, con los que accederán a tus aplicaciones bancarias.

Si has perdido tu tarjeta SIM, lo ideal sería bloquearla de inmediato, tampoco brindes tus datos personales o delicados a personas extrañas, no introduzcas los mismos en los navegadores si estás utilizando una red WiFi pública y evita descargar APKs o programas de sitios externos a la Google Play. Para reforzar la seguridad y privacidad de tu información y evitar el “SIM swapping”, añade una contraseña a tu chip , esto impedirá que alguien pueda utilizarlo en un celular que no es el tuyo porque antes le solicitarán un código o clave.

CÓMO IMPEDIR QUE SEAS VÍCTIMA DEL “SIM SWAPPING” DESDE TU CELULAR ANDROID

Primero, ingresa a los “Ajustes” de tu celular Android , lo ubicas con el ícono de la rueda dentada o engranaje.

, lo ubicas con el ícono de la rueda dentada o engranaje. Ahora, presiona sobre el apartado “Contraseña y Seguridad”.

El siguiente paso es tocar en la opción denominada “Seguridad de sistema”.

Aquí enciende el interruptor que dice “Bloqueo de tarjeta SIM”.

Crea una combinación de cuatro dígitos difícil de adivinar, pero fácil de recordar. Recomendamos que la apuntes en algún lugar.

Finalmente, oprime en “Guardar” para conservar los cambios.

QUÉ PASA SI NO ACTUALIZAS TU CELULAR ANDROID

No accedes a las nuevas funciones de Android y a la mejora de las herramientas ya existentes en tu teléfono.

y a la mejora de las herramientas ya existentes en tu teléfono. Tu celular se vuelve más vulnerable a los ataques por parte de los ciberdelincuentes o a los virus que pondrían en riesgo no solo tu información personal, sino también la bancaria, como por ejemplo: números de cuentas, contraseñas, tarjetas de débito o crédito, etc.

Cuando no instalas las actualizaciones, la optimización del móvil y las mejoras de su rendimiento son otro de los aspectos que pierden los usuarios.

La versión de Android de tu celular podría no ser compatible con algunas aplicaciones, por ejemplo: WhatsApp con cada actualización añade nuevas funciones y parches de seguridad que no son compatibles con todos los dispositivos, ya que al tener más herramientas los requisitos para que un equipo la soporte son más exigentes.

Síguenos en nuestras redes sociales: