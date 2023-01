“La aplicación se ha detenido de forma imprevista”, uno de los errores más habituales en los usuarios que tienen un teléfono inteligente con sistema operativo Android, ¿Por qué aparece este fallo? hay muchas razones que más adelante vamos a explicarte, sin embargo, desde Mag te enseñaremos el proceso para que le pongas fin a este incómodo problema que viene afectando a millones de personas.

Antes de comenzar, detallaremos por qué las aplicaciones se cierran de inmediato, puede ser por las siguientes y principales razones: un error de fábrica; los años de uso del dispositivo; aplicaciones con virus; etc. La solución no requiere de apps externas o programas APK, no obstante, antes de ir con el proceso definitivo prueba reiniciar o apagar el celular, activar el modo avión o desinstalar y volver a descargar ese aplicativo, si por alguna extraña razón el error continúa tras realizar todo lo que te mencionamos, lo último que queda por hacer es eliminar la caché de la app, en la mayoría de casos funciona y no te obligará a restablecer tu teléfono.

Conoce la solución al error de Android “La aplicación se ha detenido de forma imprevista”

Primero, ingresa a los “Ajustes” de tu teléfono Android , lo ubicas con el ícono de una rueda dentada o engranaje.

, lo ubicas con el ícono de una rueda dentada o engranaje. Ahora, desplázate hacia abajo y accede al apartado que dice “Aplicaciones”.

Busca y presiona sobre el nombre de la aplicación que presenta el error. En caso no la encuentres te recomendamos utilizar la herramienta lupa, la cual se sitúa en el extremo superior derecho.

El siguiente paso es oprimir en la sección “Almacenamiento”.

Finalmente, aprieta la opción denominada “Eliminar caché”.

El truco para formatear una tarjeta microSD desde tu móvil Android

Accede a los “Ajustes” de tu celular.

Entra al apartado “Almacenamiento” o “Cuidado batería y dispositivo”, el nombre puede variar dependiendo de la marca y modelo de tu dispositivo

.Aquí presiona en la opción denominada “Almacenamiento”.

Te aparecerán el porcentaje de uso y los detalles del “Almacenamiento interno”, desplázalo hacia la derecha y ahora estarás en la “Tarjeta de memoria”.

Oprime sobre el ícono de los tres puntos verticales que se ubican arriba a la derecha.

Se desplegarán dos opciones, escoge “Formatear”. Espera que termine el proceso y apaga tu smartphone.

Por último, retira la Micro SD, vuelve a colocarla y enciende el equipo (recomendable).

Síguenos en nuestras redes sociales: