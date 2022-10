No se han reportado muchos inconvenientes al intentar descargar o actualizar una aplicación desde la Google Play Store de Android, sin embargo, es probable que tu dispositivo móvil haya presentado el error “no se ha podido analizar el paquete” al momento de instalar una APK de sitios externos, ¿Qué significa esto y cómo solucionarlo? desde Mag lo explicaremos a continuación.

Antes de comenzar, es importante saber cuál es la diferencia entre instalar una aplicación y una APK: la primera, se descarga a través la Google Play Store y se instala automáticamente en tu celular Android, no tienes que hacer nada más; por otra parte, la segunda, al tratarse de un programa que no se encuentra en la referida tienda de aplicaciones, debes recurrir a páginas web de terceros para descargarla, ejecutarla y actualizarla de forma manual, por ejemplo, WhatsApp Plus, se trata de un APK muy popular que únicamente lo puedes obtener a través de páginas confiables como “APKMirror”.

Aclarando lo anterior, un APK es un archivo ZIP que cuenta con una serie de datos imprescindibles para que puedas instalarlo en tu teléfono inteligente, no obstante, antes de hacerlo el sistema operativo te preguntará si quieres instalar el APK o actualizar el programa. Cuando el proceso funciona correctamente te saldrá el aviso “¿Quieres instalar/actualizar esta aplicación?”, lo aceptas, esperas y listo, en cambio, si algo sale mal te podrían aparecer dos anuncios: “La aplicación no se ha instalado porque no es compatible con tu teléfono” (tu móvil no cuenta con los requisitos necesarios), o “no se ha podido analizar el paquete”, algo que muchos usuarios no saben lo que significa.

LA SOLUCIÓN AL AVISO “NO SE HA PODIDO ANALIZAR EL PAQUETE” EN TU TELÉFONO ANDROID

El mensaje no es claro, pero se entiende que Android no es capaz de leer los datos del APK, ¿Por qué? existen muchas razones, pero las dos más comunes son las siguientes: cuando quieres forzar la instalación de un programa que pide como requisito una versión de Android superior a la que tienes; o que el archivo sea falso.

Las soluciones se han detallado en las causas del problema.

En el primero debes actualizar tu sistema operativo o descargar un APK compatible con la versión que tienes actualmente.

En el caso del segundo no se puede hacer nada, lo más seguro es que no sea un APK, esté dañado o lleno de virus. Te recomendamos descargar los programas de sitios confiables como APKMirror o UpToDown y no de cualquier lugar.

RECOMENDACIONES PARA MANTENER TU SMARTPHONE FRÍO DURANTE EL VERANO

Evita sesiones de juegos intensas : si juegas por muchas horas durante el invierno tu teléfono también se sobrecalentará, no obstante, la temperatura del ambiente no alimentará ese excesivo calor en el equipo, en cambio en el verano sí. En esta última estación trata de no abrir juegos pesados que consuman demasiados GB de la memoria RAM.

: si juegas por muchas horas durante el invierno tu teléfono también se sobrecalentará, no obstante, la temperatura del ambiente no alimentará ese excesivo calor en el equipo, en cambio en el verano sí. En esta última estación trata de no abrir juegos pesados que consuman demasiados GB de la memoria RAM. Aplicaciones abiertas en segundo plano : cuando en la computadora minimizas una ventana no la has cerrado por completo, lo mismo ocurre en tu celular al momento de salir de una app, solo la has minimizado. Si deseas cerrarlas todas presiona el ícono de las tres rayas verticales que se ubican en la barra de navegación de Android , luego, procede a tocar el botón que dice “Cerrar todo”, así no dejarás procesos abiertos, por lo tanto tu celular no se sobrecalentará aún más con la temperatura del verano.

: cuando en la computadora minimizas una ventana no la has cerrado por completo, lo mismo ocurre en tu celular al momento de salir de una app, solo la has minimizado. Si deseas cerrarlas todas presiona el ícono de las tres rayas verticales que se ubican en la barra de navegación de , luego, procede a tocar el botón que dice “Cerrar todo”, así no dejarás procesos abiertos, por lo tanto tu celular no se sobrecalentará aún más con la temperatura del verano. Evita utilizar fundas : las fundas ayudan que tu smartphone se mantenga protegido ante los golpes o caídas, pero, algunos materiales transmiten el calor de un modo más significativo.

: las fundas ayudan que tu smartphone se mantenga protegido ante los golpes o caídas, pero, algunos materiales transmiten el calor de un modo más significativo. Carga tu celular en lugares fríos : este tip se relaciona con el anterior, al momento de cargar tu dispositivo quítale la funda, asimismo, coloca el equipo en una superficie fría, como el suelo por ejemplo, no lo dejes en la cama, encima de una tela o sobre algo que genere calor.

: este tip se relaciona con el anterior, al momento de cargar tu dispositivo quítale la funda, asimismo, coloca el equipo en una superficie fría, como el suelo por ejemplo, no lo dejes en la cama, encima de una tela o sobre algo que genere calor. Desactiva funciones innecesarias : no tengas el bluetooth encendido si no lo vas a utilizar, de igual manera los datos móviles, la conectividad 5G, el modo Game Turbo de Xiaomi, etc., son funciones que solo sobrecalentarán el móvil.

: no tengas el bluetooth encendido si no lo vas a utilizar, de igual manera los datos móviles, la conectividad 5G, el modo Game Turbo de Xiaomi, etc., son funciones que solo sobrecalentarán el móvil. Otras recomendaciones: apaga tu celular por unos minutos una vez al día, y adquiere ventiladores externos.

