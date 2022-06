Es probable que tu celular con sistema operativo Android tenga cientos de gigabytes de almacenamiento, eso es algo bueno y seguro que para aprovechar este espacio te has descargado varias aplicaciones, el problema es que de repente no todas tienen sonido, como normalmente se acostumbra, sino que hay un determinado grupo que al utilizarlas no emiten ningún ruido incluso cuando el volumen del teléfono está al 100%, ¿Por qué ocurre esto y cómo se soluciona? a continuación te explicaremos lo que debes hacer.

Si puedes escuchar las llamadas telefónicas que recibes o el sonido de algunas aplicaciones sí funciona, entonces el problema no se encuentra en el altavoz, caso contrario deberías llevarlo al servicio técnico ya que con soluciones convencionales no se podrá arreglar. Es importante tener en cuesta este dato, porque un golpe muy fuerte en el parlante podría ser el origen de todo, incluso si le ha caído tierra o en el peor de los casos agua.

SOLUCIÓN CUANDO LAS APPS NO TIENEN SONIDO EN ANDROID

Primero, ingresa a los “Ajustes” o “Configuraciones” de tu dispositivo móvil Android .

. Ahora, presiona el apartado denominado “Aplicaciones” y busca el aplicativo que no suena, si son varios hazlo de manera individual.

Cuando lo encuentres, tócalo y desplázate hacia abajo hasta ubicar la sección “Almacenamiento”, entra aquí.

Finalmente, en la parte inferior tendrás dos botones: “Eliminar datos” y “Eliminar caché”, haz clic sobre este último.

Listo, eso sería todo. Aunque estas es la solución más efectiva, también puedes probar otros métodos como por ejemplo: desinstalar e instalar la app; reiniciar el teléfono; actualizar la aplicación o el sistema operativo; y por último en los casos más extremos, formatear el smartphone a sus valores de fábrica, antes realiza una copia de seguridad de todos los datos.