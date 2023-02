¿Puedes ver la pantalla de tu teléfono inteligente, pero no es posible reproducir los videos de la galería o aplicaciones? si la respuesta es sí, entonces no te preocupes que no se trata de un problema relacionado con el hardware, caso contrario tendrías que llevarlo al servicio técnico de celulares. En esta oportunidad, desde Mag te brindaremos una serie de soluciones convencionales que acabarán con este problema de Android que viene afectando a millones de personas.

No se sabe por qué las aplicaciones como YouTube, Facebook, WhatsApp, etc., dejan de reproducir videos de forma repentina, al parecer se trata de un error del propio software y por fortuna sí se puede solucionar sin la necesidad de ser un experto en celulares o descargando programas de dificultad avanzada.

La solución cuando tu celular Android no puede reproducir videos

En caso no se pueda reproducir ningún video que almacenas en tu teléfono Android , es probable que el archivo se encuentre dañado o corrupto.

, es probable que el archivo se encuentre dañado o corrupto. Por otra parte, si el problema se presenta en una plataforma Streaming como Netflix, Amazon, YouTube, etc., se recomienda que reinicies el celular.

¿No funciona? entonces desinstala y vuelve a instalar esas aplicaciones.

Si el video no se visualiza desde un navegador, es probable que tengas una versión obsoleta de Google Chrome, Microsoft Edge, Opera, etc., actualízalo a través de la Google Play Store.

¿Qué pasa si el problema persiste a pesar de la actualización? instala JavaScript, un programa que sirve de apoyo para los vídeos que llegan desde la nube hasta el teléfono, sin este no podrás reproducir muchos elementos en los navegadores.

un programa que sirve de apoyo para los vídeos que llegan desde la nube hasta el teléfono, sin este no podrás reproducir muchos elementos en los navegadores. Para hacerlo, accede a Google Chrome (actualizado por supuesto).

Ahora, presiona sobre el ícono de los tres puntos verticales que se ubican en el extremo superior derecho.

Se desplegarán varias opciones, oprime la que dice “Configuración”.

El siguiente paso es acceder a “Configuración del sitio” y aquí pulsa en “JavaScript”.

Activa el interruptor del mismo nombre.

Por último, reinicia la página del vídeo y vuelve a reproducir el mismo.

¿Qué hacer cuando la pantalla táctil de tu smartphone no funciona?

Reinicia el celular : es probable que haya algún proceso que está congelando la pantalla táctil del equipo, cuando reinicias tu móvil todos los procesos se cancelan y la memoria RAM vuelve a 0 GB de uso. Seguro te preguntarás lo siguiente: “ ¿Cómo reinicio mi celular si el táctil no funciona? ” simple, pulsa simultáneamente el botón físico de encendido, volumen menos y más por unos 5 o 10 segundos, cuando se reinicie suéltalos porque sino ingresarás al modo “Root”. Si te piden un patrón de seguridad antes de apagar o reiniciar, no queda otra opción que esperar a que se agote la batería.

: es probable que haya algún proceso que está congelando la pantalla táctil del equipo, cuando reinicias tu móvil todos los procesos se cancelan y la memoria RAM vuelve a 0 GB de uso. Seguro te preguntarás lo siguiente: “ ” simple, pulsa simultáneamente el botón físico de encendido, volumen menos y más por unos 5 o 10 segundos, cuando se reinicie suéltalos porque sino ingresarás al modo “Root”. Si te piden un patrón de seguridad antes de apagar o reiniciar, no queda otra opción que esperar a que se agote la batería. Accede al modo seguro : al igual que las computadoras o portátiles, los teléfonos inteligentes y tabletas también pueden ser infectados por cualquier tipo de virus. Esto provocaría que tu dispositivo tenga bugs (pantalla congelada) o navegue demasiado lento. El “modo seguro” es una herramienta que tras habilitarla el Smartphone se reiniciará automáticamente para mostrarte solo las aplicaciones preinstaladas de Android , si la pantalla táctil funciona normalmente, el problema los ocasiones una de las aplicaciones o APKs instaladas.

: al igual que las computadoras o portátiles, los teléfonos inteligentes y tabletas también pueden ser infectados por cualquier tipo de virus. Esto provocaría que tu dispositivo tenga bugs (pantalla congelada) o navegue demasiado lento. El “modo seguro” es una herramienta que tras habilitarla el Smartphone se reiniciará automáticamente para mostrarte solo las aplicaciones preinstaladas de , si la pantalla táctil funciona normalmente, el problema los ocasiones una de las aplicaciones o APKs instaladas. Para acceder al modo tienes que pulsar el botón de encendido > pulsar la opción “Apagar” y oprimir en “Modo seguro”, no obstante, como el táctil no funciona, reinicia tu celular varias veces con el método anterior, así forzarás al sistema a que acceda al modo antes mencionado.

Otras soluciones: limpia la pantalla táctil con una franela, la suciedad impide que el celular reconozca tus gestos; quita el protector de pantalla o cámbialo, a veces este artefacto se raja o desgaste e impide que navegues con normalidad; restablece el celular, cabe mencionar que tras hacerlo perderás todos tus datos, ya sean fotos, videos, documentos, etc.; llévalo a un servicio técnico.

¿Qué significan las letras “CE” de tu celular Android?

Si volteas tu móvil vas a ver la marca del fabricante y debajo de la misma está grabado las iniciales “ C E ” (separadas).

” (separadas). Definiendo cada letra significa Conformité Européene .

. Esto quiere decir que tu teléfono cumple con los requisitos de calidad y seguridad que solicita la “ Unión Europea ” para la distribución de celulares, es decir que puedes alegar o responder frente a casos como explosiones de terminales o incendios.

” para la distribución de celulares, es decir que puedes alegar o responder frente a casos como explosiones de terminales o incendios. Para resumirlo, en caso el smartphone no cuente con las iniciales “C E” (separadas), si te ocurra algo por culpa de algún fallo en el equipo, el fabricante no podrá responder si el hecho o accidente se generó en Europa.

Por otra parte, las letras “ CE ” (juntas), significan “ China Export ”.

” (juntas), significan “ ”. Dicha marca la llevan todos los productos importados del país asiáticos. Así vas a saber si alguien te quiere engañar diciendo que el producto ha sido importado desde Europa.

Síguenos en nuestras redes sociales: