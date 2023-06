Los celulares Android se han vuelto cada vez más populares, ya que puedes aprender temas nuevas, entretenerte con videos o en tus apps favoritas e incluso mantenerte comunicado con tus seres queridos en cuestión de segundos. No obstante, es posible que, de manera inesperada, no puedas realizar acciones como lo harías normalmente, ya que tu smartphone no emite sonido.

Esto último se puede dar por diversas razones; no obstante, no siempre estamos seguros de qué hicimos mal o cuáles fueron los ajustes que realizamos para que el celular se haya quedado sin ningún sonido, lo cual puede resultar bastante frustrante si necesitas usarlo para escuchar una clase o hacer una llamada.

Ante esta situación, en MAG te compartimos algunas alternativas que puedes probar para solucionar este inconveniente en tu móvil y puedas usarlo nuevamente sin problemas. Presta atención a las indicaciones.

Qué hacer si los altavoces de mi celular Android no emiten sonido

Si tienes problemas para que tu móvil emita algún sonido cuando reproduces un video, enciendes alguna alarma, entre otras funciones, aquí te explicamos qué hacer.

Primero, prueba con limpiar la entrada de los altavoces de tu celular con un paño de microfibra o un palillo de madera. Haz esto de forma delicada para evitar dañar tu dispositivo.

Si el sonido que no se emite proviene de una aplicación en específica, desinstala la app y vuélvela a instalar, ya que es probable que se trate de un problema de esta misma herramienta.

Por otra parte, si el problema es en general, un motivo deberse si activaste el “modo silencio” en tu smartphone. Ante esto, mantén presionado el botón de bajar volumen hasta que aparezca el ícono de la luna, toca en este y listo, habrás deshabilitado esta función.

Aunque parezca evidente, es posible que no hayas subido el volumen de tu móvil, por lo que intenta subir todo lo que puedas para que confirmes si el problema se solucionó.

Reinicia tu celular Android si no consigues ninguna solución, ya que esto podría corregir errores encontrados en el proceso.

Por último, restaura tu dispositivo de fábrica; sin embargo, asegúrate de realizar una copia de seguridad previamente para no perder tu información valiosa. Recuerda usar este método si todo lo anterior no te funcionó y solo si lo consideras necesario.

