El sistema operativo de Google para Smartphone, hablamos de Android , está lleno de opciones que facilitan su uso; sin embargo, hay un error que no deja de ser recurrente para quienes poseen un celular y es el mensaje “Android se está iniciando, optimizando aplicación 1 de 1″ (en inglés, “Android is starting - Optimizing App 1 Of 1″), ¿Te apareció en la pantalla y no te deja realizar otras acciones en tu móvil? Aquí te explicamos cómo solucionarlo.

La presencia de esta frase se reporta desde el 2019 y con el paso de los meses continúa siendo un ‘dolor de cabeza’ para quienes quieren entrar a WhatsApp, revisas sus redes sociales o realizar una llamada y no lo logran. ¡Presta atención!.

Por qué aparece “Android se está iniciando, optimizando aplicación 1 de 1″

Este mensaje aparece en los celulares cuando una aplicación no está optimizada por algún fallo en la programación de la misma, no se instaló correctamente o recibió una actualización defectuosa. Según explican desde ‘Todo Android’ , no se trata de un problema en tu móvil, sino con alguna app que no está preparada para una nueva versión del sistema operativo.

Es aquí donde toca ponerse a investigar qué aplicación que tenemos es la que no funciona correctamente y hace que el “Android se está iniciando...” no deje de aparecer en la pantalla de forma constante. Lo más difícil es que, como indica, se trata de 1 app, pero no te dice cuál.

Como solucionar y eliminar el mensaje “Android se está iniciando, optimizando aplicación 1 de 1″

Una forma de encontrar cuál es la aplicación que está creando el conflicto en Android es ir a los archivos de registro del aplicación y ubicar las líneas correspondientes al servicio. Desde CCM aconsejan habilitar la depuración USB en el equipo (menú Opciones de desarrollador y activa Depuración USB).

). Una vez descargado el programa hay que conectar el móvil a la computadora con un cable USB.

Iniciar el programa y abrir la ventana ‘Ejecutar’ (Windows + R).

El siguiente paso es poner el comando ‘adb logcat > log.txte’ (sin las comillas).

Este archivo log.txt buscará las líneas que contengan la expresión dex2oat para identificar el nombre de la aplicación problemática en Android. Una vez ubicada, lo mejor es desinstalar la app.

Si después de realizar estos pasos no logras solucionar el problema, se puede optar por formatear el móvil Android y dejarlo en modo fábrica, tal cual lo sacaste de la caja cuando lo compraste.

Para que este mensaje “Android se está iniciando, optimizando aplicación 1 de 1″ no vuelva a aparecer en tu móvil, lo mejor es descargar solo aplicaciones que procedan de la Google Play Store y no instaladas mediante APK.

