Xiaomi, la compañía China, no solo distribuye celulares de gama alta, sino también dispositivos de gama media, en especial los POCO, modelos más conocidos y que hasta la fecha viene generando buena rentabilidad para la referida empresa de origen asiático.

Como se recuerda, POCO es una submarca de Xiaomi, la cual sirve para organizar el extenso catálogo de modelos que le ofrece a los usuarios, por ejemplo: existe el POCO F4 y XT Pro, pero, alguna vez te has preguntando ¿Cuál es el significado de la palabra POCO y por qué está en mayúscula? Es algo que desde Mag te explicaremos a continuación.

Significado de la palabra POCO

Todo se crea por algo y con un sentido, en el caso de la submarca Redmi, también parte de la familia Xiaomi, significa “cereal rojo”, es un nombre compuesto por las palabras “Red” (rojo en inglés) y Mi (Mijo), un tipo de cereal muy nutritivo y que se suele consumir con frecuencia en China; por otra parte, POCO surgió a raíz del lanzamiento de Pocophone en el año 2018.

Al tratarse de una submarca independiente, POCO cuenta con su propio logo e incluso no suelen colocar Xiaomi en el diseño de sus cajas, entonces, ¿Qué significa? según el portal tecnológico, Mundo Xiaomi, POCO es un acrónimo de la frase “Powerfully cool”, que traducido al español sería “Poderosamente genial”, no obstante, según Jai Mani, uno de los ejecutivos del producto, tiene otra versión y destacó que su nombre se debe a que quieren comenzar con poco, “pero sin dejar de soñar a lo grande”, ¿Con cuál te quedas?

Funciones de Android que consumen tu batería sin que te des cuenta

De repente el 10% no te parezca una exorbitante cantidad de energía, es lo que consumen las 4 funciones de tu teléfono que no utilizas, pero están activadas, no obstante, desearías ese 10% cuando tu celular se encuentra en 0% y no tienes un cargador o tomacorriente a la mano.

Bluetooth : es muy común que los usuarios se olviden de tener activado el Bluetooth después de haberlo utilizado, y lo mismo ocurre con las demás funciones. Si no vas a emparejar tu móvil con otro dispositivo, te recomendamos apagarlo para que ahorres por lo menos un 5%.

: es muy común que los usuarios se olviden de tener activado el Bluetooth después de haberlo utilizado, y lo mismo ocurre con las demás funciones. Si no vas a emparejar tu móvil con otro dispositivo, te recomendamos apagarlo para que ahorres por lo menos un 5%. GPS : solo debes desactivarlo cuando te encuentres en casa, ya que es muy importante mantener el GPS activado al momento de compartir ubicación o en caso seas víctima de robo, de esta forma podrás rastrear el smartphone a través de un ordenador, laptop u otro smartphone.

: solo debes desactivarlo cuando te encuentres en casa, ya que es muy importante mantener el GPS activado al momento de compartir ubicación o en caso seas víctima de robo, de esta forma podrás rastrear el smartphone a través de un ordenador, laptop u otro smartphone. Wifi : cuando sales de tu casa, oficina, trabajo, etc., es probable que actives tu paquete de datos móviles para que tengas acceso a internet. Aunque el consumo diario sea del 2% o 3% es una cifra significativa.

: cuando sales de tu casa, oficina, trabajo, etc., es probable que actives tu paquete de datos móviles para que tengas acceso a internet. Aunque el consumo diario sea del 2% o 3% es una cifra significativa. Datos móviles: si estás conectado a una red wifi lo idea sería navegar con ese internet y no con el tu paquete de datos.

¿Cuándo debes utilizar el modo avión en tu celular?

Es importante aclarar que el modo avión fue creado para activarse minutos antes de viajar en un avión, ya que la señal de los celulares podrían interferir o perjudicar la comunicación entre la tripulación del vuelo y los controladores aéreos.

También es posible utilizarlo para ahorrar batería, ya que el gasto de energía es mucho menor cuando desactivas todas las conexiones del móvil.

Incluso tu smartphone cargará más rápido con este modo activado, estamos hablando de una doble velocidad.

Se recomienda encenderlo por unos minutos y luego apagarlo para solucionar los problemas con la conexión del WiFi o datos móviles, es una de las mejores soluciones porque todas las conexiones de tu teléfono se reiniciarán automáticamente sin la necesidad de reiniciarlo.

En caso uno de tus juegos no requiera conexión internet, prende el modo avión para que no aparezcan esos masivos anuncios que te interrumpen.

