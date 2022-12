Antes de comenzar, no hay que confundir los términos carga rápida e inalámbrica, la primera solo funciona con el cargador original de tu teléfono y enchufado a un tomacorriente o cualquier otra fuente de poder, por otra parte, la segunda no necesita de un cable, significa que puedes cargar tu móvil o el de otra persona con el tuyo juntando las baterías de ambos dispositivos. El equipo que suministrará energía debe estar postrado boca abajo y en una superficie plana, así que no será posible utilizarlo hasta que termine el proceso, sin embargo, ¿Sabías que el Samsung Galaxy Z Fold 3 sí te permite manipularlo mientras que la carga inalámbrica se encuentra habilitada? es algo que desde Mag te explicaremos a continuación.

¿Cómo cargar otro celular con tu Samsung Galaxy Z Fold 3 sin dejar de utilizarlo?

Primero, abre la aplicación de la cámara, la cual viene instalada de forma predeterminada en tu celular Samsung.

Ahora, presiona sobre el botón que dice “Selfie”, se encuentra en el extremo superior izquierdo.

El siguiente paso es abrir el teléfono y salir de la cámara. Sitúate en la pantalla principal del dispositivo.

Despliega el menú de notificaciones y activa la función denominada “Uso compartido de energía”.

Deja reposando tu móvil en una superficie plana y coloca el secundario encima, la idea es que las dos baterías choquen para que comience el proceso de carga.

Finalmente, podrás seguir utilizando el Z Fold 4 sin ningún inconveniente o incomodidades. Este beneficio llega gracias a su doble pantalla desplegable.

Las soluciones cuando tu celular no detecta los auriculares por Bluetooth

Reinicia el celular : es una de las mejores soluciones convencionales que funcionan en un 99%.

: es una de las mejores soluciones convencionales que funcionan en un 99%. Activa el Bluetooth : aunque parezca increíble, muchos usuarios se olvidan de encender el Bluetooth y por eso creen que ya no funciona. Te recomendamos prende la función y después encender el dispositivo al que te vincularás.

: aunque parezca increíble, muchos usuarios se olvidan de encender el Bluetooth y por eso creen que ya no funciona. Te recomendamos prende la función y después encender el dispositivo al que te vincularás. Distancia : procura estar a menos de cinco metros del dispositivo a vincularte, ya que de repente has sobrepasado su límite. Es cierto hay algunos aparatos que se pueden vincular fácilmente a 10 o 15 metros de distancia.

: procura estar a menos de cinco metros del dispositivo a vincularte, ya que de repente has sobrepasado su límite. Es cierto hay algunos aparatos que se pueden vincular fácilmente a 10 o 15 metros de distancia. Otro equipo sincronizado : existe la sincronización automática, esto ocurre en las siguientes ocasiones: supongamos que tienes un parlante prendido, cuando actives el Bluetooth de tu celular se conectará de inmediato, así que al momento de vincular tus auriculares no vas a poder porque ya existe otro dispositivo conectado.

: existe la sincronización automática, esto ocurre en las siguientes ocasiones: supongamos que tienes un parlante prendido, cuando actives el Bluetooth de tu celular se conectará de inmediato, así que al momento de vincular tus auriculares no vas a poder porque ya existe otro dispositivo conectado. Batería de los audífonos : si tus auriculares tiene entre 1% o 3% de batería, no se van a conectar porque la herramienta les exigirá una mayor cantidad de energía para que funcionen correctamente, de lo contrario se conectarán y desconectarán en repetidas ocasiones hasta que se consuma la totalidad de la batería.

: si tus auriculares tiene entre 1% o 3% de batería, no se van a conectar porque la herramienta les exigirá una mayor cantidad de energía para que funcionen correctamente, de lo contrario se conectarán y desconectarán en repetidas ocasiones hasta que se consuma la totalidad de la batería. Compatibilidad: no todos los audífonos son compatibles, por ejemplo: los AirPods de Apple no se pueden utilizar en los teléfono Android.

¿Cuándo debes utilizar el modo avión en tu celular?

Es importante aclarar que el modo avión fue creado para activarse minutos antes de viajar en un avión, ya que la señal de los celulares podrían interferir o perjudicar la comunicación entre la tripulación del vuelo y los controladores aéreos.

También es posible utilizarlo para ahorrar batería, ya que el gasto de energía es mucho menor cuando desactivas todas las conexiones del móvil.

Incluso tu smartphone cargará más rápido con este modo activado, estamos hablando de una doble velocidad.

Se recomienda encenderlo por unos minutos y luego apagarlo para solucionar los problemas con la conexión del WiFi o datos móviles, es una de las mejores soluciones porque todas las conexiones de tu teléfono se reiniciarán automáticamente sin la necesidad de reiniciarlo.

En caso uno de tus juegos no requiera conexión internet, prende el modo avión para que no aparezcan esos masivos anuncios que te interrumpen.

