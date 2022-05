Con cada versión, Android se está volviendo un sistema más seguro y estable. Muchas fallas de antaño han desaparecido gracias a la instalación de parches de seguridad y actualizaciones en los dispositivos. Sin embargo, hay procedimientos que atentan contra el buen funcionamiento del dispositivo.

La página Móvil Zona ha indicado tres procedimientos que pueden ocasionar un error en el smartphone que puede traer consecuencias irreparables para el equipo. Aunque pueden parecer muy obvios, hay usuarios que no miden el riesgo a la hora de hacer cualquiera de estas cosas.

Modificar la APN

La APN (Access Point Name), es un punto de acceso clave en nuestro dispositivo Android, debido a que es usado por la operada de telefonía móvil para establecer la conexión a internet en el smartphone. Aunque es un proceso que se realiza de manera automática, tratar de cambiarlo de manera manual podría ocasionar una falla significativa y dejar al terminal imposibilitado para navegar por la red.

Ignorar las actualizaciones

El sistema móvil desarrollado por Google recibe actualizaciones y/o parches de seguridad, cuyo objetivo es optimizar el funcionamiento del dispositivo. Un gran grupo de usuarios prefiere no actualizar hasta que haya una nueva versión del software, corriendo el riesgo de que sucedan cuelgues imprevistos, incompatibilidad con algunas apps, lentitud al desarrollar tareas simples, entre otros problemas.

Cada versión de Android recibe actualizaciones para mejorar el funcionamiento del equipo. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Rootear sin conocimiento

Hacer root a un teléfono es algo complejo, debes tener una serie de conocimientos para llevar a cabo este procedimiento sin problemas. Si se tiene éxito, el usuario tendrá control absoluto de todo el sistema y sacarle el máximo provecho a todo el dispositivo.

Pero si ocurre un error y se toca una sección que no se debe, se corre el riesgo de eliminar archivos clave para que el smartphone funcione de manera adecuada y quitar el acceso a varios aplicativos. Además, no podemos olvidar que tener un root instalado en el celular, aumenta el riesgo de ser infectados por malware.

Restablece tu celular Android a su modo de fábrica

Cuando todo lo anterior no ha funcionado, lo único que queda por hacer es restaurar tu móvil a sus valores de fábrica, no obstante, se recomienda que antes generes una copia de seguridad de todos los datos que vienes almacenando en tu dispositivo como: fotos, videos, canciones, apps, documentos, etc.

Accede a los “Ajustes”.

Entra en “Sistemas”.

Desliza hasta ver “Opciones de recuperación”

Presiona sobre “Borrar todos los datos”.

Se desplegará un mensaje detallando todo lo que está por suceder. En caso de estar de acuerdo, dale al botón de “Restablecer teléfono”.