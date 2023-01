La mayoría de los usuarios no suele utilizar las aplicaciones que vienen instaladas de forma predeterminada en sus teléfonos con sistema operativo Android, sin embargo, algunas pueden ofrecerte increíbles funciones que todavía no conoces, como por ejemplo: la app que te permite copiar cualquier texto legible con la cámara de tu celular, ya sea que lo veas en la calle, cuaderno, computadora, etc., así vas a pegarlo y compartirlo por tus redes sociales o digitalizarlo en un documento, ¿Te gustaría saber cómo hacerlo? desde Mag lo explicaremos a continuación.

Seguramente que en más de una ocasión has querido transcribir la parte de un libro a un documento Word, pero como no conocías la función que aquí te enseñaremos, es un hecho que te demoraste mucho tiempo digitándolo. Para este tipo de situaciones servirá la opción denominada “Seleccionar todo”.

Se trata de una herramienta de Google Lens, la aplicación de Android que sirve para identificar las cosas que enfocas, ya que si con la cámara apuntas a un animal, árbol, monumento, etc., la app te mostrará una información detallada sobre ese “objeto”.

La guía para copiar los textos con la cámara de tu móvil Android

Recuerda que no será necesario descargar aplicaciones de terceros, este servicio viene incluido en los celulares Android. Sigue los pasos:

Primero, abre la aplicación de Google (No Google Chrome).

Ahora, presiona sobre el ícono de la cámara que se ubica junto al micrófono situado en la barra de búsqueda.

Se habilitará la cámara de Google Lens y debajo una serie de opciones, selecciona la que dice “Texto”.

El siguiente paso es oprimir en el botón “Seleccionar todo” > “Copiar texto”.

Finalmente, pega lo seleccionado en cualquier plataforma de mensajería, red social o documento Word.

Motivos para que el iPhone sea más costoso que un celular con Android

Procesador : todos las marcas reconocidas que fabrican celulares, entre estas: Samsung, Xiaomi, Motorola, etc., tienen el sistema operativo Android, pero, la mayoría incorporan procesadores de terceros como por ejemplo: Snapdragon, Exynos, Google Tensor, etc. Por otra parte, iOS desarrolla procesadores específicamente creados para sus modelos, hablamos del Apple Bionic y sus diferentes versiones.

: todos las marcas reconocidas que fabrican celulares, entre estas: Samsung, Xiaomi, Motorola, etc., tienen el sistema operativo Android, pero, la mayoría incorporan procesadores de terceros como por ejemplo: Snapdragon, Exynos, Google Tensor, etc. Por otra parte, iOS desarrolla procesadores específicamente creados para sus modelos, hablamos del Apple Bionic y sus diferentes versiones. Actualizaciones : Android lanza una actualización por año, esto cuando presenta la nueva versión de su sistema operativo, pero, también publica actualizaciones de emergencia cuando detecta fallos de seguridad que pueden ser aprovechados por los ciberdelincuentes; en cambio, Apple se actualiza frecuentemente para optimizar su rendimiento, la seguridad y privacidad de los datos almacenados en el iPhone.

: Android lanza una actualización por año, esto cuando presenta la nueva versión de su sistema operativo, pero, también publica actualizaciones de emergencia cuando detecta fallos de seguridad que pueden ser aprovechados por los ciberdelincuentes; en cambio, Apple se actualiza frecuentemente para optimizar su rendimiento, la seguridad y privacidad de los datos almacenados en el iPhone. Cámaras: finalmente, todos estarán de acuerdo en que las cámaras de los iPhonese son superiores a las de muchos modelos con Android, la diferencia es abismal. De esta manera podrás tomar mejores fotografías y grabar videos con alta resolución.

