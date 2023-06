Es probable que te encuentres lejos de casa y tu celular Android esté con 0% de batería, en cuestión de segundos se apagará de todas formas, incluso si no lo utilizas. Además, la mayoría no acostumbra a llevar su cargador en el bolsillo, y en caso lo tuvieras tampoco tendrías un lugar en donde conectarlo.

Se acabó el tiempo y necesitas enviarle un mensaje de emergencia a alguien para que te ayude, ya sea porque no conoces una dirección, no tienes dinero para regresar, estás con mucho peso y requieres apoyo, etc., ¿Qué deberías hacer? aplicar el truco de los dos minutos adicionales de batería, algo que desde Mag te explicaremos a continuación.

No trates de encender el smartphone porque no prenderá, cuando llega al 0% es muy difícil que vuelva a encender. La mayoría de dispositivos móviles cuenta con una reserva de energía para situaciones de emergencia, es muy fácil activarla y no dependes de celulares de terceros y tampoco de cargadores portátiles.

Cómo prender tu celular Android cuando no tiene batería

Resulta desesperante y hasta le preguntas a personas extrañas si tienen un cargador que te presten.

Un par de minutos podría salvarte en muchas ocasiones, sin duda es una función muy importante.

En Android debes pulsar (al mismo tiempo) los botones de “encendido y apagado” y subir volumen.

Este truco no hará que tu smartphone esté encendido durante varias horas, de hecho solo te darán un par de minutos y con suerte un poco más.

Solo abre la aplicación que utilizarás, de lo contrario ese tiempo se reducirá considerablemente.

¿Será posible desbloquear tu celular con una fotografía de tu rostro?

El reconocimiento facial es una herramienta de seguridad que solo tienen algunos teléfonos inteligentes de la gama media y alta, este funciona como un escáner de rostros en 3D. Sin dilatar el tema, sí es posible desbloquear tu celular con una fotografía de tu rostro.

De acuerdo a la información difundida por el portal tecnológico Movilzona , se pudo conocer que la organización holandesa “Consumentenbon”, realizó una prueba o experimento en el año 2019, el cual consistía en desbloquear 110 celulares de la marca Lenovo, Nokia, Huawei, Alcatel, Samsung, Apple, entre otros, utilizando una fotoretrato impresa en alta calidad.

El resultado fue sorprendente, de todo el grupo 42 dispositivos fueron desbloqueados. Es importante destacar que algunos móviles de la marca Samsung y su línea Galaxy pasaron la prueba, por otra parte, los iPhone de Apple también, ¿Te animarías a habilitar el desbloqueo facial en tu celular?

