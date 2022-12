Las notificaciones son un tipo de mensaje que el sistema operativo Android te muestra fuera de la interfaz principal de una determinada aplicación, el objetivo es proporcionarle recordatorios al usuario, ya sean mensajes de tus contactos, correos electrónicos, llamadas en el buzón de voz , etc.

Todos los teléfonos inteligentes reciben notificaciones, las cuales pueden ser desactivadas, aunque no lo recomendamos, sin embargo, muchos no saben que estas esconden un increíble truco que pocas personas conocían porque no le daban mucha importancia, se trata de dos gestos de navegación muy populares, ¿Quieres saber cuáles son? desde Mag lo explicaremos ahora mismo.

Nos referimos a la “ventana emergente” y la “pantalla dividida”, para activar ambos debes realizar un tedioso procedimiento, pero con los gestos de notificaciones las utilizarás en menos de tres segundos, de esta manera ahorrarás mucho tiempo.

El gesto de las notificaciones de Android que nadie conoce

Antes de comenzar, es necesario destacar que los gestos vienen habilitados de forma predeterminada en Android, así que previamente no tendrás que hacer configuraciones en los ajustes de tu dispositivo móvil. Haz lo siguiente:

Primero, despliega la barra de notificaciones a través del menú de herramientas, ese lugar en donde se ubican los botones del wifi, bluetooth, modo avión, etc.

Ahora, vas a ver todas las notificaciones recibidas y que todavía no has revisado.

El siguiente paso es pulsar sobre cualquiera por unos segundos, de preferencia que sea una aplicación.

Sin soltar arrástrala hacia el medio para abrirla en “vista emergente”, básicamente es una mini ventana que podrás desplazar por toda la pantalla y minimizarla para que se convierta en una burbuja.

Realiza el mismo procedimiento, pero en lugar de arrastrarla hacia el medio, hazlo hacia arriba o abajo, así la abrirás en “pantalla dividida”.

No hay duda de que son dos opciones que simplificarán los tediosos pasos.

¿Cómo eliminar el virus de tu celular?

Desinstala o elimina aplicaciones y APKS

Es probable que un archivo o aplicación esté alterando el normal funcionamiento de tu celular. ¿Qué diferencia hay entre las aplicaciones y las APK? es simple, en la forma de instalación , la primera las descargas directamente desde la Google Play Store, en donde hay poco riesgo de contraer algún virus; y la segunda a través de páginas externas, pues eres tú mismo quien las instala y actualiza manualmente, aquí hay mayor riesgo.

Si quieres mayor efectividad, primero descarga de la Google Play la aplicación “Files de Google”, uno de los mejores administradores para explorar, transferir y eliminar cualquier archivo o aplicación de tu smartphone.

Ábrela y presiona sobre el apartado de "Limpiar", lo ubicas en el extremo inferior izquierdo.

Files te mostrará todas las “Aplicaciones no usadas”, a las que no ingresas para nada pero que un virus sí podría utilizarlas (por eso la batería se recalienta).

Selecciona las que quieras, sobre todo las que no recuerdas haber instalado, esas posiblemente las haya descargado el propio virus, después toca en el botón de “Desinstalar”.

Por último, regresa al inicio de “Files de Google” y si has dejado archivos basura en el sistema también los podrás eliminar, solo aprieta en “Liberar”.

Restablecer Android al modo de fábrica

Si los problemas continúan tras realizar todo lo que te enseñamos anteriormente, no queda otra opción que reestablecer tu celular al modo de fábrica, significa que el sistema borrará todas las apps y archivos multimedia, absolutamente todo e incluso los virus, no obstante, se recomienda crear copias de seguridad de tus aplicaciones y transferir tus fotos, videos, documentos, etc., a un disco duro o computadora para que no pierdas algo importante.

