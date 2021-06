Android es uno de los sistemas operativos móviles más utilizados a nivel mundial, ocupando el 74% del mercado por encima de su competidor principal iOS de iPhone. Millones de usuarios de la marca del robot se han ido quejando de la lentitud o lag de sus equipos. Si bien no hay un motivo en específico que cause este funcionamiento inusual, pueden ser varios los factores y en esta nota te enseñaremos una serie de trucos para que tu Smartphone vaya más rápido.

MALWARE Y ANTIVIRUS EN ANDROID

El Malware es un virus informático que ingresa a un dispositivo Android cuando descargamos aplicaciones infectadas, normalmente esto sucede cuando bajamos programas o apps externamente de la Google Play Store. ¿Qué hace este virus? Lo primero es atacar, infectar, espiar y ralentizar tu teléfono celular.

Para evitar que un Malware infecte el Smartphone, muchos usuarios optan por instalar un antivirus y aunque esto es lo correcto, el primer error es que descargamos más de uno como: AVAST Mobile Security, Eset nod32, Kaspersky, entre otros, pues se cree que así tendremos mayor seguridad; sin embargo, esto hace mucho más lento nuestro equipo móvil porque las aplicaciones escanean el dispositivo frecuentemente para detectar archivos maliciosos.

AHORRO DE ENERGÍA ACTIVADO

Puede parecer increíble pero el tener activado el “Modo ahorro de energía” podría ralentizar nuestro Smartphone. Esta función limita algunas funciones como el 5G y también elimina las animaciones de la interfaz. Para desactivarla sigue estos pasos:

Ingresa a los “Ajustes” desde tu móvil Android .

. Busca y presiona la opción “Batería y rendimiento”.

Si no la encontramos escribimos “Batería” en la barra de búsqueda de los “Ajustes”.

Ahora, verificamos si la función “Modo Ahorro de energía” está activado, si es así la desactivamos.

ESPACIO DE ALMACENAMIENTO LLENO

Cuando ocupamos todo el espacio interno y externo de nuestro equipo móvil, nos aparecerá constantemente el molesto mensaje “Espacio de almacenamiento lleno”. Si no hay más espacio en la memoria es muy probable que el dispositivo empiece a ir lag, ya que los datos se procesarían mucho más lento. Para que el celular opere con mayor rapidez es mejor que liberes espacio borrando capturas de pantalla, documentos Word, Excel, PDF, videos etc., que ya no utilices.

CELULAR MUY ANTIGUO

Si ya probaste todas las opciones para que tu móvil deje de ir lento y ninguna de las anteriores ha funcionado, te comentamos que el problema puede ser la antigüedad de tu equipo. Cada año las aplicaciones requieren de actualizaciones para que tengan nuevas funciones y puedan satisfacer a los usuarios.

Si has adquirido un Smartphone hace más de 7 u 8 años, la mejor opción sería comparar uno nuevo, ya que el antiguo podría tener una versión desactualizada de Android y las aplicaciones desarrolladas en la actualidad son pensadas para móviles modernos.