En caso prendas tu computadora o portátil Windows y de la nada su sistema operativo no cargue, quiere decir que la pantalla se queda en color negro, no te preocupes, es probable que tu equipo no necesite de asistencia técnica y resuelvas el inconveniente desde la comodidad de tu casa, a no ser que le haya caído agua o recibido un golpe muy fuerte. En esta oportunidad te enseñaremos un sencillo truco para que arregles tu PC o laptop con la ayuda de tu móvil Android.

Es importante aclarar que para seguir los pasos que a continuación te enseñaremos es necesario que cuentes con un teléfono o tableta Android 10 o versiones superiores, un USB y un adaptador OTG con puerto USB-C o Micro USB, dependiendo de la entrada de tu celular.

CÓMO ARREGLAR TU PC O LAPTOP CON UN TELÉFONO ANDROID

Primero, desde tu smartphone Android presiona sobre el siguiente enlace para que descargues el archivo denominado “Imagen de disco de Windows 11 (ISO)”, es la tercera opción.

presiona sobre el siguiente para que descargues el archivo denominado “Imagen de disco de Windows 11 (ISO)”, es la tercera opción. Ahora, para reparar tu computadora posiblemente necesites de un “Disco de recuperación dedicado” o una “Versión nueva de su sistema operativo”, sino estás seguro por cual optar, escoge el primero.

Luego, tendrás que descargar otra herramienta que grabará los datos del disco en un USB, te recomendamos “ISO 2 USB [NO ROOT]”, la obtienes desde la Google Play Store haciendo clic aquí .

. Con esta app lograrás hacer un “Pen drive de arranque” con tu teléfono Android, por ello, aplica los siguientes pasos:

Conecta un dispositivo de almacenamiento “USB” a tu teléfono a través de un adaptador OTG con puerto USB-C o Micro USB. Abre o ejecuta la app ISO 2 USB > toca en el botón de “Seleccionar” > elige la unidad “USB”. Haz clic nuevamente en “Seleccionar”, pero esta vez escoge el archivo ISO que descargaste al comienzo. Dale en “Iniciar” para que automáticamente se escriban los datos. El proceso puede tardar unos minutos.

Listo, cuando haya terminado de grabar los datos en el USB, retira este del móvil y ahora conéctalo en tu computadora o laptop Windows (10 u 11) para que comience el proceso de recuperación cambiando el Sistema Básico de Entrada-Salida (BIOS) de la PC, de esta forma el ordenador primero leerá el USB y así arrancará gracias al sistema que has instalado aquí.

