La plataforma de mensajería instantánea más utilizada de todo el mundo, nos referimos a WhatsApp, no solo cuenta con las versiones para los dispositivos móviles con sistema operativo iOS y Android, WhatsApp Web (para los navegadores), WhatsApp Desktop (programa para computadoras y portátiles), y ahora último la aplicación nativa para las tabletas, también ha desarrollado WhatsApp Beta y existe una versión “no oficial”, según Meta, a la cual denominaron WhatsApp Plus, ¿Qué diferencias hay entre estas dos últimas que son las menos conocidas? es algo que desde Mag te explicaremos a continuación.

Su principal diferencia se encuentra en la forma de instalación, mientras que WhatsApp Beta lo puedes obtener directamente a través de la Google Play Store de Android o App Store de iOS, WhatsApp Plus lo descargas de páginas web poco confiables, aquí corres el riesgo de contraer algún tipo de virus que comprometa la información personal y financiera que almacenas en tu teléfono. El primero es un programa de prueba en donde los usuarios utilizan las herramientas que todavía no se han lanzado oficialmente en la versión estable; el segundo se trata de un APK, significa que debes instalarlo y actualizarlo de forma manual. Conoce las funciones de cada una en el siguiente recuadro.

¿Cuáles son las diferencias entre WhatsApp Beta y WhatsApp Plus?

Diferencias WhatsApp Beta WhatsApp Plus Te muestra notificaciones cuando un contacto está en línea. No Sí Cuenta con el cifrado de extremo a extremo. Sí No Función para elegir qué contactos pueden ver tus estados. Sí Sí Descarga estados de tus contactos. No Sí Ocultar la conexión “En línea”. Sí Sí Ocultar la palabra “Escribiendo...”. No Sí Ver los mensajes eliminados por tus contactos. No Sí Es 100% seguro. Sí No Se descarga de un sitio confiable. Sí No Mirar varias veces las fotos y videos que se envían con la función “Ver una sola vez”. No Sí Separar algunos chats en una carpeta oculta. No Sí Riesgo de que tu número telefónico sea baneado temporalmente o para siempre. No Sí ¿Puede tener fallos en ciertas ocasiones? Sí Sí

¿Por qué debes borrar la memoria caché de WhatsApp?

En primer lugar borrar la memoria caché de WhatsApp servirá para liberar un poco de espacio en tu dispositivo móvil. Muchas veces esta tiende a pesar más de 1 GB.

servirá para liberar un poco de espacio en tu dispositivo móvil. Muchas veces esta tiende a pesar más de 1 GB. Asimismo, eliminar el caché de la app también evitará a que la aplicación sufra errores o ciertos bugs.

De igual forma, en caso desees hacerlo, borrarás también ciertos archivos basura que solo han servido para la actualización o instalación de WhatsApp .

. Cabe precisar que al borrar la memoria caché no estarás eliminando documentos ni muchos menos fotos, videos o chats.

Tampoco sirve para cerrar sesión en la app de mensajería rápida. En caso desees hacerlo, debes presionar en “forzar cierre”.

Cabe precisar que al borrar la memoria caché no estarás eliminando documentos ni muchos menos fotos, videos o chats.

Tampoco sirve para cerrar sesión en la app de mensajería rápida. En caso desees hacerlo, debes presionar en “forzar cierre”.

Para eliminar la memoria caché deberás ir a Ajustes, Aplicaciones y buscar en WhatsApp.

Síguenos en nuestras redes sociales: