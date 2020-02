Radiologyに、2019-nCoV肺炎のHRCTがケースレポートとして論文化されていました。中国の放射線科医が早期にパワポで報告されていたように、基本的に注意すべきは末梢優位のGGO(EP/OPパターン)ですね。



CT Imaging of the 2019 Novel Coronavirus (2019-nCoV) Pneumoniahttps://t.co/RtmCT3AkI4 https://t.co/ZIOcnrsV79 pic.twitter.com/aDcXC1EwPe