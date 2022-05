El Asistente de Google es un software desarrollado con inteligencia artificial, el cual continúa actualizándose para llevarle nuevas funciones a los usuarios con el objetivo de mejorar su experiencia, esta vez, la compañía de la gran “G” añadió el “modo intérprete” en el referido asistente virtual, ¿Para qué sirve la novedosas herramienta y cómo utilizarla? a continuación te explicaremos todos los destalles desde Mag.

El modo intérprete de Google Assistant es un traductor de dos direcciones en tiempo real, quiere decir que al momento de activarlo vas a escoger un idioma que no dominas, el mismo que quieres utilizar para comunicarte con otras personas, de esta manera cuando digas algo en tu lengua materna automáticamente se va a traducir al idioma que has elegido. Por ejemplo, si has seleccionado el inglés, habla en español y el Asistente de Google lo va a traducir al instante, o viceversa, si esa persona habla en inglés, rápidamente lo traducirá al español.

CÓMO ACTIVAR EL MODO INTÉRPRETE DEL ASISTENTE DE GOOGLE

Primero, asegúrate de estar en un sitio en donde no haya mucho ruido para que el Asistente de Google pueda entender todas tus palabras con claridad.

Luego, di lo siguiente: “Hey Google, ¿Puedes ser mi intérprete de (idioma)?. También funciona con el “Hey Google, activa el intérprete”, el software te preguntará en qué idioma lo quieres traducir, elige uno.

Finalmente, solo habla y el Asistente repetirá en voz alta lo mismo pero en el idioma que has elegido, incluso estará escrito, así ambos pueden leerlo y entender lo que se quieren decir.

Es importante aclarar que a estas respuestas se les denomina “respuestas inteligentes”, asimismo, el modo intérprete solo puede traducir hasta cuarenta y cuatro idiomas, entre ellos el inglés, alemán, francés, japonés, etc. Sin duda es una herramienta que podría sacarte de apuros cuando quieres comunicarte con alguien que no te entiende.

Los pasos para cambiar la voz del Asistente de Google