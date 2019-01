La astronomía celebra un siglo de avances con eventos por todo el mundo

La Unión Astronómica Internacional (IAU) cumple este año un siglo de vida y lo celebrará rodeada de astrónomos profesionales y entusiastas en diferentes eventos mundiales para estimular el interés por la ciencia como herramienta de desarrollo.

"Se trata de celebrar no solo los cien años de la organización, sino de resaltar los descubrimientos astronómicos y el potencial que tiene la astronomía para ayudar en la cooperación, el desarrollo tecnológico y la diplomacia", explicó hoy a Efe Jorge Rivero González, coordinador de las celebraciones en Holanda.

Con más de 1.000 eventos y actividades registradas en 95 países, la IAU se está preparando para unas celebraciones peculiares que durarán un año entero y que apuntarán especialmente a la importancia de la astronomía como herramienta, y no solo como ciencia en sí misma.

Las celebraciones se inaugurarán el fin de semana, entre el 10 y el 13 de enero, con 100 horas consecutivas de astronomía que tendrán lugar de forma paralela en 75 países, no solo con observaciones estelares sino también con otros 420 eventos distintos.

Durante cuatro días y tres noches, astrónomos profesionales, aficionados, entusiastas y público interesado en este tema compartirán conocimientos, preguntas, experiencias y curiosidades en diferentes centros, como el Observatorio Astronómico de Leiden, pero también en colegios y universidades.

Rivero González explica que todos los proyectos para el centenario comenzaron a prepararse en 2017, a través de una especie de "secretariado de coordinación" de eventos en Holanda y reactivando la red de nodos en diferentes países para incluirlos en los preparativos y los planes.

Comunidades de todo el mundo se han registrado para participar en este "esfuerzo conjunto para llevar la astronomía al público", especialmente con la ayuda de la oficina de divulgación establecida en Japón, subraya el coordinador, español residente en Leiden.

El evento estrella de la Unión Astronómica Internacional 1919-2019 está previsto para los días 11 y 12 de abril, con una gran celebración en el Palacio de las Academias en Bruselas, en una ceremonia que reunirá a cientos de reconocidos científicos, funcionarios de alto nivel, miembros de la industria astronómica, legisladores y jóvenes investigadores.



Participarán, entre otros, el nobel de Química holandés Ben Feringa, y el de Física el estadounidense Brian Schmidt, junto al astronauta japonés Chiaki Mukai (JAXA) y el estadounidense John Grunsfeld (NASA), señaló la IAU en un comunicado.



Además, el resto de actividades programadas para este año incluyen exposiciones como "Above and Beyond" (Más arriba y más allá) o programas en las Escuelas de Einstein o de astronomía y astrofísica, que tendrán a su disposición estructuras de apoyo creativo para involucrar a sus estudiantes en el proceso de aprendizaje.

La IAU ha dado su apoyo a otros 21 proyectos especiales a nivel nacional y local en todo el mundo, que tendrán objetivos más específicos, como la equidad de género en Mozambique, la concienciación sobre los cielos oscuros en Irlanda y Holanda, y otras acciones de divulgación en zonas urbanas y remotas en Argentina, Brasil, India y Zambia.

España acogerá un concierto de "rock astronómico", habrá formación de profesores de astronomía en Croacia, Hungría, Malasia, Palestina o Ucrania, al tiempo que están previstas actividades de divulgación con personas mayores en México y eventos educativos para comunidades de refugiados en el campamento de Tinduf (Argelia).

Chile y Argentina apostaron por contribuir a un mundo sin barreras dando a las personas con discapacidad visual acceso a los eclipses solares y los aficionados de Irán celebrarán un concurso de astrofotografía.

"La idea es fomentar un uso inclusivo de la astronomía, que se pueda usar para el desarrollo de la sociedad. Es una ciencia que puede incluir diferentes materias y puede ayudar a la aplicación del método científico al pensamiento crítico de las personas", concluye Rivero González.

Fuente: EFE