Con luces por todos los lados, desde arriba hasta abajo, una serie de ventiladores para evitar el calentamiento y una pantalla bastante grande, Asus ha decidido lanzar en el Perú su laptop más potente de lo que va del año: la Asus ROG Strix Scar 18 .

Hemos podido probarla durante alguna semanas y por fin tenemos la review completa, pero ¿será realmente poderosa como comentan? Aquí te detallamos lo bueno y lo malo de la Asus ROG Strix Scar 18 .

DISEÑO

La Asus ROG Strix Scar tiene un diseño hecho completamente de plástico, pero no solo es la laptop tradicional con colores neutros, sino que la compañía la dota de luces por todos lados: tanto en la parte inferior, en la parte trasera y en el logotipo que trae en el chasis, además de un teclado con retroiluminación que le puedes cambiar de tonalidad.

Tiene un tamaño de 31 mm de grosor cuando se encuentra cerrada y pesa más de 3,1 kg, por lo que es un poco imposible transportarla con una sola mano. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Tiene un tamaño de 31 mm de grosor cuando se encuentra cerrada y pesa más de 3,1 kg, por lo que es un poco imposible transportarla con una sola mano. De igual forma, en el diseño también encontramos como unos frames hechos de goma para evitar cualquier cortocircuito e incluso, encima del teclado, tenemos ciertos espacios en transparentes que lo hacen lucir moderna.

A sus laterales contamos con los puertos suficientes: Por un lado tenemos el puerto para la carga que es mediante pin, el puerto ethernet para que conectes el cable de tu internet, un HDMI, dos puertos USB y el Jack 3.5 para los audífonos, mientras que del otro lado solo tenemos dos puerto USB Tipo-A.

Tenemos puertos de sobra como el pin de carga, el puerto ethernet para que conectes el cable de tu internet, un HDMI, dos puertos USB y el Jack 3.5 para los audífonos. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Una de las cosas que me ha gustado de esta laptop es que trae un teclado mucho más grande que su anterior versión, mejor distribuido y el teclado numérico no genera interrupción para nada. De igual forma el mousepad es más grande, pero ojo, es bueno siempre poner la laptop en superficie plana o realizarás clicks que no quisiste hacer.

Ya mudándonos a la pantalla, esta tiene unos bíseles bastante delgados, su cámara está prácticamente escondida dentro de uno de los frames. La display solo puede llegar a 135 grados, no puede extenderse cual cama. Pero por lo menos está bien calibrada pensando en que el usuario pueda ver más contenido sin desaprovechar ni un lado de su panel principal.

Su chasis está completamente llena de luces LED de diversos colores. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Lo malo se encuentra en que la Asus ROG Strix Scar 18 es un capturador de huellas por excelencia, por lo que debes siempre estar pasándole la franela para así quitar esas molestosas manchas de grasa que por lo general el cuerpo humano emite.

PANTALLA

La pantalla de la Asus ROG Strix Scar es de 18 pulgadas, como su mismo nombre lo dice, pero esta trae una especie de matizado lo que le brinda una apariencia oscura cuando está apagada, pero eso no genera ningún impedimento cuando está encendida, por el contrario.

Su estructura es de 16:10 y tiene una resolución QHD+ 2560 x 1600 píxeles. Lo ventajoso de esta laptop es que cuenta con una tasa de refresco de 240 Hz, bastante rápida en los movimientos, pero sin llegar al extremo de marearte.

La display no es táctil, lamentablemente, pero al tener una pantalla bastante grande no dificulta en nada tu labor diaria. Además, al ser un panel gigante, evitará el cansancio visual. De igual forma las tonalidades que emite suelen ser bastante contrastadas.

Su estructura es de 16:10 y tiene una resolución QHD+ 2560 x 1600 píxeles. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

La Asus ROG Strix Scar 18 presenta negros no tan luminosos, pero que sí permiten ver detalles, además de blancos no tan chirriantes y que te terminen cegando. Me ha gustado el conjunto de colores que emite sin llegar a ser extremo o salirse de la realidad, aunque también tienes la posibilidad de activar el HDR10+ para mejor rendimiento.

La Asus ROG Strix Scar 18 presenta negros no tan luminosos, pero que sí permiten ver detalles, además de blancos no tan chirriantes y que te terminen cegando. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Lo que sí es preciso aclarar es el brillo. Solo es de 450 nits, por lo que es buena idea trabajar con ella en interiores, pero si estás en la playa y quieres abrir tu laptop, es posible que te quedes con una iluminación tenue, casi imperceptible. Creo que, en la oscuridad, cuando quieras ver una película, la disfrutarás mil veces mejor que en la sala donde la luz entra por cualquier lado.

Lo bueno es que el contenido de Nerflix o YouTube puede reproducirse en 4K a 2160 ppixeles, alcanzando la tasa más alta para visualizar videos o lo que desees.

PROCESADOR Y RENDIMIENTO

La Asus ROG Strix Scar que hemos probado cuenta con un procesador Intel Core i9 de generación 13, el cual le brinda bastante rapidez y mejor dinamismos a las animaciones que queremos en nuestra laptop.Puede correr sin problemas programas de diseño como el Premiere, pero yo pienso que es suficiente también para tener el famoso Autocad que buscan los ingenieros.

Asimismo la laptop tiene un núcleo de 32 GB de RAM, suficiente para cualquier labor pesada. En el tiempo de prueba no hemos tenido ninguna saturación de por medio ni mucho menos retrasos, por el contrario, la fluidez de esos 240 Hz era precisa. Viene acompañado de 2 TB de almacenamiento para que así puedas guardar todos los documentos que desees sin temor a que se llene la computadora.

la laptop tiene un núcleo de 32 GB de RAM, suficiente para cualquier labor pesada. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Durante la prueba de rendimiento, la portátil soportaba todo tipo de programas, no hubo ninguna paralización que lo haga evidente, pero eso sí, los ventiladores suenan bastante fuerte cuando ya nos queda poca batería y luego de un largo proceso de uso intenso. Lo bueno es que tiene varias escapatorias para que la laptop no se sobrecaliente.

En el tiempo de prueba no hemos tenido ninguna saturación de por medio ni mucho menos retrasos, por el contrario, la fluidez de esos 240 Hz era precisa. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Con relación a los videojuegos, la Asus ROG Strix Scar tuvo un percance con Fortnite. No sé si fue por un tema de conectividad al internet o simplemente no se descargaron los gráficos, o estos estuvieron muy elevados. Al inicio se presentó una lentitud en extremo, incluso el audio con la imagen estaban como parpadeantes, desincronizados. Lo que pienso que se trate de un problema de ejecución, porque anteriormente a esta review Fortnite andaba de maravillas con sus gráficos en calidad épica.

Al inicio de Fortnite se presentó una lentitud en extremo, incluso el audio con la imagen estaban como parpadeantes, desincronizados. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En el tema de Genhsin Impact fue diferente, la fluidez en el juego era captada desde el primer momento. No hubo parones ni nada por el estilo, incluso mantenía los colores bastante fuertes y sofisticados, permitiendo gozar del realismo que te da el juego. También lo ejecutamos a 60 fotogramas por segundo en una calidad muy alta y vaya que resistió.

Lo que sí debes tomar en consideración es la temperatura de la laptop. No es aconsejable colocarlo sobre las piernas ya que puede llegar hasta los 60 grados. Siempre es mejor tenerla o en una superficie plana o en esas mesitas que hoy están tan de moda.

BATERÍA

Aquí viene la decepción. La Asus ROG Strix Scar 18 cuenta con 90 Wh de batería. Pero si tienes todas las luces o luminarias LED encendidas, así hagas el trabajo menos complicado con la laptop, esta tiene un tiempo de duración de menos de las 3 horas.

En cambio, si tu objetivo es jugar o utilizar algún programa de diseño que requiera esfuerzo, puede que la laptop te dure alrededor de las 2 horas en promedio. Lo mejor será apagar las luces LED y activar el ahorrador de energía en caso la tengas desconectada.

La Asus ROG Strix Scar 18 cuenta con 90 Wh de batería. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

De igual modo debes configurar que, al cerrarla, la pantalla se ponga en modo hibernadero, o de lo contrario seguirá encendida y con ello el flujo de energía llegará a cero. ¿Qué hay sobre la carga? El cargador es de 330 W por lo que puedes tener la laptop al 100% en alrededor de 2 horas, mientras que en una hora con 10 el 50 %.

CONCLUSIONES

La Asus Rog Stix Scar 18 es una laptop potente, de las mejores que he probado hasta el momento y que tiene una estética bastante bonita en diseño, con esos colores rainbow o rojos que jalan a la vista.

La pantalla también está bien calibrada, pero solo en sombras o bajo techo. Si trabajas bajo el sol puede que no se vea demasiado y allí su punto de desventaja.

Sobre el procesador y rendimiento, pues están bien implementados, incluso el audio de los ventiladores no llega al extremo cuando realizas labores cotidianas, pero sí cuando ejecutas juegos o programas de mayores requerimientos.

Lo malo está en su batería. Pese a que desactives las luces, la laptop tiende a durar en promedio de las 3 horas encendidas al 100%, mientras que en programas de diseño o trabajo fuerte, esta se reduce a 2 horas.

Síguenos en nuestras redes sociales: