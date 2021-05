Asus Republic of Gamers (ROG) anunció el lanzamiento de sus nuevas portátiles Gaming en un evento de lanzamiento virtual denominado For Those Who Dare: Unleash the Tiger Inside. Durante la actividad se presentaron dos computadoras con procesadores Intel Core 11th Gen de la serie H. Por un lado, el portátil Gaming ROG Zephyrus S17 de 17 pulgadas, y el portátil Gaming ROG Zephyrus M16 de 16 pulgadas junto con la nueva línea de accesorios ROG Slash.

La ROG Zephyrus S17 trae un teclado mecánico óptico inclinable que permite una mejor refrigeración, según manifiesta la marca. Asimismo, ofrece un rendimiento para juegos en un chasis delgado con estilo para cualquier ocasión.

Asimismo, tiene una CPU Intel Core i9-11900H de 11 generación capaz de utilizar hasta 90 W de potencia en ráfagas cortas, además de una GPU NVIDIA GeForce RTX 3080 que alcanza los 140 W con Dynamic Boost, Zephyrus S17.

Por otro lado, la ROG Zephyrus S17 tiene una pantalla de 17 pulgadas WQHD con Advanced Optimus y G-SYNC para velocidades por cuadro más altas, o una opción 4K con mayor detalle y Adaptive-Sync. Ambos ofrecen altas frecuencias de actualización, colores brillantes y precisión de color lista para usar.

Otro producto es la ROG Zephyrus M16 que llega con una pantalla inmersiva de 16 pulgadas y un nuevo y poderoso procesador Intel dentro de un chasis ultradelgado de 15 pulgadas.

La display se combina con una tecnología WQHD y tasa de frecuencia de actualización de 165 Hz, un tiempo de respuesta de 3 ms y Adaptive-Sync. También está preparado para la creación de contenido gracias a una relación de aspecto de 16:10 más alta, colores validados por PANTONE y 100% de la gama de colores DCI-P3 de calidad cinematográfica y compatibilidad con Dolby Vision para imágenes enriquecidas.

La Zephyrus M16 ofrece un cuerpo delgado y liviano de solo 19,9 mm de grosor y 1,9 kg. Con un tinte negro opaco en su chasis y una película prismática brillante en la tapa visible a través de perforaciones fresadas con CNC, se ve elegante y profesional en cualquier entorno.

FICHA TÉCNICA ASUS ROG ZEPHYRUS S17: CARACTERÍSTICAS

PANTALLA: LCD IPS 17,3″ 4K UHD 120 Hz o WQHD 165 Hz compatible con refresco adaptativo G-SYNC

6 altavoces. Procesado Dolby Atmos BATERÍA: 90 Wh con carga rápida

FICHA TÉCNICA ASUS ROG ZEPHYRUS M16: CARACTERÍSTICAS