Laptops hay para todo tipo de público: hay algunos que la necesitan para realizar trabajos de oficina, pero algunos la usan para sus videojuegos. Una de ellas es la Asus TUF Gaming F15 , misma que se ha lanzado en el Perú.

Tuvimos la oportunidad de probar la Asus TUF Gaming F15 durante algunas semanas y ya tenemos la review completa. ¿Será buena opción? Aquí te lo contamos.

DISEÑO

La Asus TUF Gaming F15 cuenta con un cuerpo hecho de plástico con ápices de aluminio, además no es tan ligera ya que cuenta con 2.1 kilos en total y tiene una estructura de 354 mm x 251 x 24.9 mm.

Cuando está cerrada es bastante compacta, aunque no hay ningún detalle a resaltar a diferencia de otras laptops que marcan por su diseño en el chasis. Por otro lado, a sus laterales contamos con diversidad de puertos, dos USB Tipo-C, el HDMI, el puerto jack 3.5, dos puertos USB normal, la entrada para la carga y el puerto ethernet para que así puedas conectar el cable de internet sin problemas.

La laptop pesa 2.1 kilos en total y tiene una estructura de 354 mm x 251 x 24.9 mm. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Su teclado, con retroiluminación, lleva cuatro teclas transparentes, mismas que se usan para los videojuegos. De igual forma tenemos el teclado numérico, mismo que tiende a ocupar algo más de espacio pese a que ya existen números en la zona superior del keyboard.

Por su parte, su mousepad es amplio, lo que te permitirá lograr lanzar los ataques necesarios en los videojuegos, aunque es recomendable usar un mouse externo. En el caso de su pantalla contamos con un ángulo de visión de 145 grados, aunque tiene marcos gruesitos.

Su teclado, con retroiluminación, lleva cuatro teclas transparentes, mismas que se usan para los videojuegos. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Si bien es bastante compacta y guerrera, la Asus TUF Gaming F15 cuenta además con una serie de ranuras para poder evitar el sobrecalentamiento en extremo. Esto es beneficioso sabiendo que es una computadora que realiza tareas bastante fuertes.

PANTALLA

La Asus TUF Gaming F15 lleva una display de 15.6 pulgadas, aunque hemos notado como algo matizado en su display, tampoco es táctil. En calidad FHD, misma que puedes configurar desde los Ajustes, puedes disfrutar de mucho más brillo que cuando la colocas en una resolución QHD.

La laptop ofrece una serie de contrastes necesarios, aunque no son tan intensos como otras portátiles debido a ese matiz de la display. La saturación no es tan fuerte y los blancos con los negros suelen gozar de detalles, no se pierde ningún punto.

La Asus TUF Gaming F15 lleva una display de 15.6 pulgadas, aunque hemos notado como algo matizado en su display. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Lo bueno es que puedes subirle la calidad a tus videos de Netflix, YouTube o cualquier plataforma. Tiene la posibilidad de poder reproducir en 4K a 60 fotogramas por segundo, por lo que hay diversión asegurada.

PROCESADOR Y RENDIMIENTO

La Asus TUF Gaming F15 que llega al Perú es la de 16 GB de memoria RAM con 512 GB de almacenamiento interno, además tenemos un procesador Intel Core i7 de 12 generación, además de una tarjeta gráfica de Iris Xe iGPU.

Durante la prueba, la laptop pudo resistir no solo para realizar los clásicos trabajos de oficina, sino también abrir uno que otro videojuego. Lo mejor de todo es que se activan más recursos cuando accedes al modo gaming.

La Asus TUF Gaming F15 que llega al Perú es la de 16 GB de memoria RAM con 512 GB de almacenamiento interno. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

De igual forma la latencia es casi nula en este dispositivo pues no hay desincronización ni tampoco se cuelga cuando empiezas la historia de una nueva partida. Lo mejor siempre será descargar los gráficos completos del videojuego para que así puedas usar la Asus TUF Gaming F15 a tope.

Por otro lado, cuando abrimos Genshin Impact, notamos que los poderes y la velocidad en las animaciones evitaban el pestañeo. Usamos la laptop a 60 fotogramas por segundo y resulto bastante buena a comparación de otras portátiles gaming del mercado. En el tema de Fortnite, si bien hubo cierta lentitud en la carga gráfica en un inicio, posteriormente vimos que esto desaparecía.

Lo bueno es que no hay desincronización ni tampoco se cuelga cuando empiezas la historia de una nueva partida. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Sobre sus ventiladores, debo decir que son imperceptibles. Quizá suele haber cierto grado cuando estés abriendo aplicaciones pesadas, pero creo que es lo normal. Desconozco de momento si se le puede ampliar la memoria ya que esta laptop es un modelo de prueba.

BATERÍA

la Asus TUG Gaming F15 se carga por pin tradicional y no por USB Tipo-C, por lo que demorará bastante en cubrir ese 100%. En dos horas podrás llegar al tope de carga, mientras que en tan solo 50 minutos tendrás el 50%.

La Asus TUF Gaming F15 puede llegar a demorar dos horas en cargar el 100%. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Asimismo, en el tema de la descarga, la Asus TUF Gaming F15 puede reproducir alrededor de 8 horas de video en promedio sin necesidad de conectarlo, mientras que si ejecutas algún videojuego, la energía puede acabarse en alrededor 5 horas.

CONCLUSIONES

La Asus TUF Gaming F15 es un modelo para aquellos que buscan una laptop guerrera y que pueda ejecutar cosas pesadas como programas de diseño o videojuegos.

Su mayor potencial se encuentra en su estructura que, al componer plástico con aluminio, evita que se golpee o se dañe demasiado rápido.

En el tema de la performance, notamos que la laptop se desarrolla con normalidad, sin sobresaltos y los ventiladores son casi inexistentes.

Lo malo se encuentra en la pantalla, quizá muy poco brillo y tiene un aspecto matizado que impide que se puedan disfrutar en su totalidad todos los colores brillantes de una imagen.

