"Avengers Endgame": al detalle, las escenas post-créditos que incluye el reestreno

Disney ha roto todos los récords de taquilla con "Avengers: Endgame", a excepción del más importante. Con tan solo algunos millones por debajo de "Avatar", la última película de Marvel Studios se quedó a 'poco' de convertirse en la película más taquillera de todos los tiempos.

Sin embargo, la compañía no se quedó con los brazos cruzados. La semana pasada se anunció que habría un nuevo estreno de la película en algunos cines seleccionados del mundo, un último intento para destronar a la película de James Cameron.

Para ello, incluyeron una serie de escenas post-créditos que, para Marvel, le darían el valor agregado que esperaban para que los fans atiendan a su llamado. Sin embargo, esto no funcionó muy bien, ya que las redes sociales se han llenado de comentarios negativos por este material extra.

¿Qué incluyó Marvel Studios y por qué los fans están tan enojados con la compañía? Aquí detallaremos lo que pasaron en la pantalla grande, así que habrá una alerta de spoilers en caso algunos estén planeando ver el reestreno de la película.

¿QUÉ SUCEDIÓ EN LAS ESCENAS POST-CRÉDITOS DE “AVENGERS: ENDGAME”?

Stan Lee recibe un emotivo homenaje en una de las escenas extra (Foto: Marvel Studios) Stan Lee recibe un emotivo homenaje en una de las escenas extra (Foto: Marvel Studios)

Como se esperaba, según los reportes tempranos de esta nueva versión del film, existe un tributo muy sentimental a Stan Lee, la leyenda de Marvel Comics. Por su parte, dos escenas post-créditos de la película se presentan en la pantalla grande: un metraje exclusivo de Profesor Hulk de Mark Ruffalo y un pequeño fragmento del inicio de "Spider-Man: Far From Home".

Antes de la primera escena post-créditos, Anthony Russo, uno de los directores de la cinta, aparece en la pantalla para agradecer el apoyo de los fans a este nuevo estreno de la película.

"Gracias por quedarse alrededor," comenta el hermano Russo. "Como es habrán dado cuenta, hemos hecho mucho en esta película. Hay muchos personajes, mucha acción, mucha emoción y creo que bastante diversión. Pero créanlo o no, tuvimos que cortar algunas escenas que rodamos; lo sé, la película podría haber durado un poco más."

Luego de esto, Hulk aparece en la escena para salvar a unos civiles de un edificio engullido en llamas. Para hacerlo, logra arrancar un enorme disco de un satélite y con eso los carga hasta su seguridad. Una vez que el trabajo se termina, recibe una llamada en una larga tableta y solo atina a decir “¿Steve qué?”.

Esta escena debería ser lo previo a la cena que tuvieron con el Capitán América, Black Widow y Ant-Man, y explicaba por qué él era tan popular luego del chasquido de Thanos. Sin embargo, los fans se han quejado muchísimo por ser una escena sin terminar, donde Hulk es un personaje animado en 3D pero no mueve los labios.

El clip de Stan Lee es protagonizado por él mismo y como se vio a lo largo de todo el Universo Cinematográfico de Marvel:

"No solo no pensé que estaría haciendo un cameo en una película tan grande, sino que no había soñado que sería una película tan grande", dice Lee. "En esos días, estaba escribiendo esos libros, esperaba que se vendieran para no perder mi trabajo y poder seguir pagando la renta" confesó ante las cámaras.

Finalmente, el clip extendido de "Spider-Man: Far From Home" muestra a Maria Hill y Nick Fury llegando a un lugar para investigar una aparición extraña, pero son interrumpidos por un vórtice de donde aparece Mysterio. Él se quita el caso y les dirige unas palabras.

Los dos miembros de S.H.I.E.L.D. no tienen tiempo de responder, ya que detrás de ellos se alza uno de los elementales y Mysterio comienza a combatirlo con sus poderes. "Spider-Man: Far From Home" se estrenará el próximo 4 de julio de 2019.