La nueva temporada de compras comienza con el próximo Black Friday 2021 . Muchos optarán por realizarlas desde la comodidad de sus hogares o para maximizar descuentos. Pero todos los usuarios deben tener en cuenta una serie de tips para que un click no se convierta en una pesadilla.

Entre enero y abril de este año, la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología (DIVINDAT) de la Policía Nacional del Perú investigó 1.188 denuncias de delitos cibernéticos, siendo los casos más frecuentes los relacionados a fraude informático y suplantación de identidad. Y a nivel global, el cibercrimen ocasiona pérdidas económicas por un billón (millón de millones) de dólares al año, según un reporte del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. Por eso VU recomienda estos cuidados y evitar caer en estas trampas.

CÓMO EVITAR LAS ESTAFAS POR BLACK FRIDAY 2021

Aprender a detectar el phishing

El ataque más popular del mundo está basado en técnicas de ingeniería social por parte del atacante, pero también depende del desconocimiento y error humano. Es necesario estar atento de comunicaciones que lleguen por WhatsApp, redes sociales, correo y teléfono; incluyendo SMS y llamadas. Si llegan mensajes promocionales que incluyen links o archivos adjuntos, no hacer click ni abrir el documento. Una forma para evitar caer en trampas es asegurarse de que la marca del sitio esté bien escrita o sin repeticiones de letras; por ejemplo, si la marca es “Shopping”, asegurarse de que no diga “Shopin”.

Verifica la reputación del vendedor

Para evitar pagar por un producto que nunca llegará, es necesario verificar la reputación del vendedor. Leer las reseñas de otros compradores puede ser muy útil si existen dudas acerca de la veracidad del sitio o la oferta: una señal de alerta es cuando son todas positivas. También es importante conocer las políticas de garantía, reembolso y/o devolución, por si llegara a haber algún inconveniente con el pedido. Si se compra en una página desconocida, asegurarse de que ese sea el sitio oficial; buscar canales de comunicación oficiales y referencias.

Operar a través de conexiones seguras y evitar los lugares públicos

Es importante proteger la red WiFi hogareña con una contraseña robusta y, en lo posible, evitar compartirla. Si es necesario transaccionar desde un lugar público, asegurarse de que nadie puede ver nuestra pantalla y de que el dispositivo utilice su red móvil en vez de un WiFi público, ya que son vulnerables y pueden estar intervenidos.

Habilitar factores de autenticación adicionales

Muchos bancos y plataformas de compra online permiten habilitar la opción de un segundo factor de autenticación, basado en un código de única vez que llega, por lo general, vía SMS. Es fundamental para aumentar los niveles de seguridad de los accesos a la banca online o sitios de compra.

Busca señales de seguridad

Todos los sitios cuentan con protocolos de seguridad propios. El primero y más común es “https” al comienzo de la dirección del sitio web, que suele ir acompañado por el icono de un candado o escudo. La mayoría de los sitios pide que te registres a través de un formulario para comprar: no hay que completarlos si solicitan datos fuera de lo normal como profesión o datos familiares. Al pagar, selecciona “No” si el sitio te pregunta si quieres guardar los datos de la tarjeta para futuras compras.

Evitar ingresar los datos de la tarjeta dos veces

Es recomendable ante fallas en el pago, hasta no estar seguros de que no se haya realizado un cargo en la tarjeta. Los procesos de pagos pueden demorar hasta un minuto; durante ese tiempo no darle “refrescar” al navegador. También, no entregar los datos completos de la tarjeta a desconocidos.