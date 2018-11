Boca vs. River: 10 datos que debes saber antes de ver la final de la Copa Libertadores 2018

La cuenta regresiva empieza y la expectativa por ver Boca Juniors vs. River Plate en vivo por la final de la Copa Libertadores 2018 es muy grande en Argentina y en diferentes partes del mundo. De esta manera, te presentamos los 10 datos curiosos que todo amante del fútbol debe saber y recordar antes de presencia el Superclásico de Argentina, el evento más mediático de los últimos tiempos que se jugará este sábado 10 de noviembre desde las 3:00 pm. (hora de Perú, México y Colombia); 5:00 pm. (hora de Argentina, Chile y Brasil). Curiosos e insólitos son los antecedentes que ha dejado este evento.

1. BOCA DE LOCAL EN EL MONUMENTAL

En un hecho insólito e inédito, el 24 de junio de 1984 el equipo 'xeneize' alquiló el Monumental para jugar como local ante River Plate, como lo hizo para varios encuentros de ese año. El superclásico de ese año terminó 1-1 con goles de Ariel Krasouski para el inédito local e Ivar Stafuza, en contra de su valla, para el 'no tan visitante'.

2. EL SUPERCLÁSICO CON DIEZ EXTRANJEROS

El 6 de agosto de 1961 en el estadio Monumental, 12º fecha del campeonato, tuvo como principal característica que 10 de los 22 futbolistas que saltaron al campo fueron extranjeros. Esta medida estaba en sintonía con el concepto de "fútbol espectáculo" al que adherían los por entonces presidentes de River, Antonio Vespucio Liberti, y de Boca Juniors, Alberto J. Armando.

El partido terminó 2-2 con goles anotados por el peruano Víctor Benítez y el brasileño Valentim para el visitante, y el brasileño Moacir y del español Pepillo para el anfitrión.

3. UN PASO POR EL SUR BONAERENSE EN AMBAS HISTORIAS

Los dos clubes, surgidos en el barrio porteño de La Boca, tuvieron un paso durante su centenaria vida por el sur del cinturón urbano bonaerense. El equipo 'millonario' se mudó de la Dársena Sur a Sarandí, en 1906, a un predio cedido por José Bernasconi, director de los almacenes navales Dresco.

Por el difícil traslado de sus simpatizantes al año siguiente, River Plate decidió volver al barrio donde nació, La Boca. En tanto, el conjunto 'xeneize', en 1914, en la imperiosa necesidad de una casa propia, Boca Juniors se mudó a Wilde, que provocó un fuerte descenso de cantidad en sus socios. Tras 17 encuentros, Boca volvió a su barrio natal que nunca más abandonó y donde forjó su Bombonera.

4. SÓLO CUATRO VECES FUERA DE LA ARGENTINA

El Superclásico solamente se disputó en cuatro oportunidades fuera de los límites de su país: 1955, 1978, 1984 y 2002. Las tres primeras oportunidades el Boca-River se disputó en Montevideo, mientras que la última vez el escenario fue Miami.

5. LOS QUE MÁS VECES DISPUTARON EL SUPERCLÁSICO.

Reinaldo Merlo sigue siendo el jugador que más veces tuvo la posibilidad de jugar el partido más importante del fútbol argentino en la historia. La marca de 35 River-Boca con la casaca 'millonaria' lo pone por encima de Silvio Marzolini y Roberto Mouzo, que jugaron 29 veces cada uno, con la insignia 'xeneize'.

Hugo Orlando Gatti, mientras, es el que más veces participó de un Superclásico vistiendo ambas camisetas: fueron 30 en total, 7 con la de River Plate y 23 con la de Boca Juniors.

6. CAMPEÓN CON AMBAS CASACAS

Fueron muchos los jugadores que vistieron ambas camisetas a lo largo de la historia pero Norberto Menéndez fue el que más veces fue campeón. Tres con la 'banda roja' (1955, 1956 y 1957) y otras tres con la 'azul y oro' (1962, 1964 y 1965).

7. EL PENAL MÁS FAMOSO DE LA HISTORIA

Boca Juniors vs. River Plate llegaron líderes a aquel 9 de diciembre de 1962. El equipo local ganaba 1-0 y, faltando cinco minutos, se cobró un penal para River que Antonio Roma le atajó a Delem para un hito que quedó en la historia del fútbol argentino. El héroe de ese partido, Roma, declaró: "Ese día salí de la cancha escondido en un camión. No se podía andar por la calle, estaba toda la gente enloquecida".

8. LA MAYOR TRAGEDIA DEL SUPERCLÁSICO

El 23 de junio de 1968 se produjo uno de los hechos más terribles en la historia del fútbol argentino. Luego de un empate sin goles entre River Plate y Boca Juniors en el Monumental, cuando los simpatizantes querían retirarse, la puerta 12 del estadio estaba cerrada y se produjo una avalancha humana. Murieron 71 personas (en su mayoría simpatizantes de Boca) y hubo más de 100 heridos.

9. LOS MÁXIMOS ARTILLEROS

En este partido que recorre los sueños de muchos jugadores de todo el mundo, cada gol se cuenta de forma especial. Ángel Labruna es el jugador 'millonario' que más veces le convirtió al eterno rival con 22 gritos (16 oficiales y 6 en amistosos). En tanto, Martín Palermo fue el jugador 'xeneize' que más veces anotó en la valla de River Plate con 17 dianas (8 por torneos locales, 8 en amistosos y aquel recordado por Copa Libertadores).

10. ENTRE LOS EVENTOS DEPORTIVOS MÁS IMPORTANTES DEL MUNDO

Ocho medios internacionales señalaron al Boca vs. River como uno de los diez eventos deportivos más importantes del mundo. Los diarios británicos The Observer y The Sun, los españoles Marca y Mundo Deportivo, el italiano Gazzetta dello Sport O el francés L' Equipe fueron algunos de los que incluyeron en sus respectivas listas al partido más importante de la Argentina.