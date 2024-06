Toma en cuenta este tutorial de ciberseguridad. Si tienes una laptop en casa o la llevas al trabajo, lo mejor será siempre emplear un truco que te salvará de posibles hackeos, mismos que suelen ser bastante comunes: se trata de la opción para cambiar la contraseña de tu herramienta de trabajo. Recuerda que siempre es bueno hacerlo una vez al mes.

Los ciberdelincuentes suelen aprovecharse de máquinas que no tienen password o simplemente cuentan con un método no seguro. Sin embargo, si has colocado una contraseña demasiado fácil, deberás emplear este tutorial ahora mismo para cambiarla.

Cómo cambiar la contraseña de tu laptop o PC

Lo primero será abrir la Configuración de tu equipo.

Luego deberás ir al apartado de Cuentas.

Allí se mostrarán diversidad de opciones con las que puedes iniciar sesión

Si tu laptop tiene reconocimiento facial, lo mejor será activarlo. De igual manera, la huella dactilar.

En cambio, si usa el password tradicional, selecciona en cambiar.

CIBERSEGURIDAD | Siempre trata de cambiar la contraseña cada mes.

Sigue todas las instrucciones. Pero eso sí, considera que debes poner el tu contraseña actual.

Cuando lo ejecutes, te dará la opción para que modifiques tu clave y listo.

Cuando vuelvas a encender tu laptop o PC, coloca la nueva contraseña para que no se bloquee tu máquina.

Contraseñas que nunca debes usar en tu Gmail

123456

123456789

qwerty

password

12345678

111111

qwerty123

1q2w3e

1234567

abc123

1234567890

123123

password1

12345

iloveyou

1q2w3e4r5t

qwertyuiop

123321

654321

666666

