Una de las cosas que siempre solicitamos cuando nos instalan el servicio de internet es la contraseña. Además, si tus amigos se conectan a tu red, podrán navegar sin problemas a través de su dispositivo móvil. Sin embargo, en ocasiones siempre es necesario cambiar el password del router, ello para evitar cualquier tipo de inconveniente. ¿Cómo se hace?

Si no tienes idea de cómo modificar la clave de tu Wifi o no lo recuerdas, pues aquí te explicaré el paso a paso para evitar cualquier contratiempo. Eso sí, no hay necesidad de tener que instalar alguna aplicación en tu dispositivo móvil.

Cómo cambiar la contraseña de tu router o Wifi

Es bastante fácil. Solo tienes que ingresar a tu navegador favorito y escribir el enlace 192.168.1.1 o 192.168.0.1. Recuerda que si no carga ninguno de ellos, debes ingresar a la aplicación de tu proveedor y modificar el password allí.

Luego aparecerá el nombre con el que registraron tu internet, y solo tienes que poner tu contraseña actual, además de repetir dos veces la nueva, ello para que se asegure de que seas tú. Trata de no usar una clave como 1234 o admin, ya que muchas de esas son bastante frecuentes.

Lo mejor que puedes hacer será crear un password con números, letras mayúsculas, minúsculas y un carácter especial, como un asterisco o un numeral.

Contraseñas que nunca debes usar para tu router Wifi

123456

123456789

qwerty

password

12345678

111111

qwerty123

1q2w3e

1234567

abc123

1234567890

123123

password1

12345

iloveyou

1q2w3e4r5t

qwertyuiop

123321

654321

666666

