¿Estás desesperado porque te han robado tu celular Android y no sabes qué hacer de momento? Pues es uno de los momentos más preocupantes que puedes pasar. Sin embargo, pese a que no tendrás la solución rápida para recuperarlo, lo mejor será siempre eliminar nuestra cuenta de ese dispositivo a fin de que el ladrón no acceda al Google que tenemos logueado.

Recuerda que, en caso no hagas este truco, es posible que el delincuente termine por visualizar tus fotos, videos y hasta archivos personales. Si no quieres que eso pase, entonces corre a tu computadora y emplea estos pasos de inmediato.

Cómo cerrar tu cuenta de Google de un celular robado

Lo primero será ingresar a Google Chrome y allí buscar “Find my phone”.

Este se encuentra en español y no tendrás ningún problema de incompatibilidad para usarlo.

En caso no tengas cómo acceder, solo presiona este enlace .

. A continuación, en caso no estés logueado, trata de hacerlo con tu correo y clave. Una vez lo hayas realizado, accederás a un panel para elegir el celular que has perdido.

CIBERSEGURIDAD | Este es el paso que debes hacer para cerrar tu cuenta. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En ese instante, dirígete al botón de “Restablecer la configuración de fábrica”.

Como consecuencia, en caso el ladrón haya apagado tu móvil, cuando lo prenda, todo tu dispositivo se reiniciará de inmediato.

Eso generará a que el delincuente no acceda a tu cuenta de Google, ya que se cerrará por completo.

Cómo cerrar tu cuenta de WhatsApp en un celular robado

Lo primero que hay que hacer será reportar el robo de tu smartphone con tu operador .

. Allí indícale que deseas bloquear tu línea y si deseas comprar otra nanoSIM o desactivar el eSIM.

Una vez que termines con ello, solo ingresa al teléfono de tu amigo .

. Pídele que vaya a WhatsApp, luego a Ajustes y que se dirija a Cuenta .

. Que presione donde dice “Añadir cuenta” .

. En ese instante solicítele que agregue tu número.

WHATSAPP | Para poder cerrar tu WhatsApp robado, debes ir a Ajustes y Cuenta. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Para ello también deberás tener tu nuevo chip a la mano . Introdúcelo ya que, en caso no lo tengas, no recibirás el código de verificación.

. Una vez restablecido todo , anda a WhatsApp Web. Pídele que escanee el código QR y con ello podrás acceder a tus conversaciones .

. Lo bueno es que tu amigo podrá cerrar tu cuenta de inmediato, y la conexión con WhatsApp Web no se perderá.

Te comparto algunos trucos y tutoriales de ciberseguridad