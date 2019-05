Familia de lenguas sinotibetanas se originó hace 7.200 años en norte de China

► Emily Ratajkowski compartió en Instagram un video que ha preocupado a más de uno



► Ivanka Trump usó por segunda vez un elegante vestido negro y muchos la felicitaron por ello



Científicos franceses y alemanes encontraron que la familia de lenguas sinotibetanas, incluyendo el chino y el birmano, se originó hace unos 7.200 años en el norte de China.

Esta familia de lenguas, una de las familias de lenguas más diversa con más de 400 idiomas modernos hablados por unos 1.500 millones de hablantes, se originó entre los agricultores del mijo de las culturas neolíticas de Cishan tardía y Yangshao temprana.

Los hallazgos fueron publicados en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

En los últimos 10.000 años surgieron dos de las mayores familias de lenguas del mundo, una en occidente y otra en el este de Eurasia, las cuales son habladas por cerca del 60 por ciento de la población mundial.

Aunque la indoeuropea en occidente ha sido investigada de forma integral, aún se desconocían los orígenes de la sinotibetana. Algunos investigadores consideran que surgió en el suroeste de China o en el noreste de India hace unos 9.000 años.

Los investigadores recopilaron una base de datos del léxico que contiene vocabulario esencial de 50 lenguas sinotibetanas. Esta base incluye antiguos idiomas hablados hace más de 1.000 años, como el chino antiguo, el birmano antiguo y el tibetano antiguo, así como idiomas modernos documentados por trabajo de campo.

"Encontramos clara evidencia de siete importantes subgrupos con un complejo patrón de señales superpuestas", indicó Simon Greenhill, uno de los autores del artículo del Instituto Max Planck de Ciencias de la Historia Humana. "Nuestros cálculos apuntan a que el idioma ancestral surgió hace alrededor de 7.200 años".

El más probable escenario de expansión de las lenguas involucra una separación inicial entre un grupo oriental, del que evolucionaron los dialectos chinos, y un grupo occidental, antepasado del resto de los idiomas sinotibetanos, según los investigadores.

Otro estudio publicado el 24 de abril en la revista Nature también confirmó que los idiomas sinotibetanos se originaron en el actual norte de China y que esta familia de lenguas se empezó a dispersar y diversificar hace unos 5.900 años, un período de la prehistoria asociado con la cultura Yangshao y la posterior cultura Majiayao en la cuenca del río Amarillo.



(Agencia Xinhua)