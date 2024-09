WhatsApp ha sorprendido a muchos usuarios quienes han iniciado sesión durante la mañana en sus dispositivos Android y iPhone. Y es que la más reciente versión de la app de mensajería rápida trae un botón para activar una función que muchos han estado esperando por años.

Se trata de la herramienta que te permite leer todos los audios de tus amigos. Sí, esas notas de voz de más de 5 minutos serán transcritas de manera íntegra por WhatsApp. Lo mejor de todo es que no tienes que darle en reproducir por ningún motivo.

Anteriormente, ese botón solo estaba exclusivamente para los dispositivos que tenían la versión beta de WhatsApp. Pero ha llegado para todos, mediante la actualización estándar, a fin de que la emplees en este mismo instante.

En caso de que no aparezca, no te preocupes, porque también te voy a dar una solución para obtenerla sin demoras. Eso sí, no tienes que descargar ninguna aplicación de terceros o los denominados APK.

Cómo activar el botón para transcribir un mensaje de voz a texto en WhatsApp

Lo primero es asegurarse de contar con la nueva versión de WhatsApp. Para ello, dirígete a Google Play o iOS Store y revisa si es que tienes una actualización pendiente.

Luego vas a abrir WhatsApp y dirígete a los Ajustes o Configuración.

En ese instante revisa el apartado de Chats.

Allí ubicarás el botón que dice “Transcribir mensajes de voz”.

Púlsalo y te dará la bienvenida. Ahora selecciona el idioma en el que está ese mensaje de voz. Puede ser inglés, español, etc.

En ese momento anda a la conversación donde te mandaron el audio y automáticamente WhatsApp transcribirá todo.

Solo tienes que elegir el idioma y listo. (Foto: Depor)

De esa forma tu amigo tampoco se enterará de que has reproducido ese mensaje de voz. Usualmente, cuando le das play a un audio, este cambia de color azul a verde, dando a entender que lo has escuchado.

¿Qué pasa si no me aparece el botón de transcribir mensajes de voz a audio? No te preocupes, porque también existe una solución.

Puedes reiniciar tu dispositivo móvil. Esto ayudará a que todas las funciones de WhatsApp se vuelvan a cargar.

De igual manera cierra el programa en caso esté abierto en segundo plano.

Por otro lado, revisa siempre que tengas la más reciente actualización.

Cabe precisar que esta herramienta está llegando poco a poco a Latinoamérica y hay que tener paciencia.

