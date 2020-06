¿Alguna vez has querido jugar al karaoke con tus amigos y no has encontrado esa pista instrumental? ¿Y si la hallaste necesitas comprarla? Pues que eso nunca más te ocurra, pues hay una aplicación web que muy pocos conocen y es bastante efectiva.

Pero no solo eso, con esta página también podrás separar la voz de las canciones que tanto escuchas y así cantarlas como deseas y en cualquier lugar.

La web se llama Moises y tiene la particularidad de funcionar con la inteligencia artificial. Lo único que tendrás que hacer es proporcionarle el archivo de audio y dejar que esta herramienta haga su magia.

En la primera pista escucharemos la canción original, seguido de un clip de audio en el que han eliminado el acompañamiento y otro en el que han retirado las voces. Si quieres intentarlo, entonces aquí te dejamos los pasos.

Moises es la herramienta que convierte cualquier canción a karaoke. (Foto: Captura)

CÓMO CONVERTIR UNA CANCIÓN A PISTA INSTRUMENTAL O KARAOKE

Si estás buscando una canción en karaoke y no la encuentras por nada del mundo en la web, entonces debes realizar el siguiente truco. Ingresa a la aplicación Moises y desde allí convierte cualquier tema musical en instrumental:

Para ello deberás tener a la mano, ya sea en tu computadora o el enlace de YouTube, la canción que deseas convertir a karaoke.

Luego ingresa a Moises y suscríbete con tu correo electrónico.

Si deseas puedes descargar la voz o la pista instrumental al finalizar. (Foto: Moises)

Tras ello ingresarás a una plataforma en donde deberás subir la pista que deseas convertir a instrumental. Incluso puedes pegar el enlace de YouTube.

Posteriormente la web cargará ese audio que necesitas y no le tomará más de 2 minutos en tenerla lista y sin voces.

Allí tienes la posibilidad de descargar tanto el audio de la canción como las voces por separado.

Un dato que tenemos que decirte es que es mejor subir un audio de buena calidad o un video con buen sonido para que así la herramienta te brinde el sonido que deseas o, de lo contrario, obtendrás algo así como platinado.

