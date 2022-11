¿Quieres desactivar el doble check azul de WhatsApp? Aunque no lo parezca, esta alternativa es una de las más usadas por los usuarios, sobre todo, cuando no puedes contestar en el momento y no deseas que los demás piensen que los dejaste en “visto”. Ante esto, la aplicación de mensajería te permite esconder esta confirmación de lectura en tan solo instantes. ¿Cómo lograrlo? En MAG, te explicamos el paso a paso si cuentas con un iPhone.

¿Cómo desactivar el doble check azul de WhatsApp en iPhone?

Desde tu iPhone, abre la aplicación de WhatsApp.

Luego, entra a los Ajustes de la misma app.

Entre las alternativas disponibles, pulsa en Cuenta.

Una vez dentro, te aparecerá otra lista de opciones.

En instantes, pulsa en Privacidad.

Ahora, dirígete hacia abajo de la pantalla hasta encontrar el botón Confirmación de lectura.

Finalmente, desliza el interruptor verde para quitar la opción del doble check azul.

Tras realizar estos pasos, nadie podrá saber si leíste sus conversaciones, ya que solo aparecerá el check gris.

Cómo saber quién espía tus conversaciones de WhatsApp

Una de las pistas para saber si te espían en WhatsApp es cuando te llega un mensaje.

Si la notificación desaparece, eso quiere decir que alguien ha abierto esa alerta desde otro lugar.

¿Quieres cerrarle el paso a esa persona? Pues esto debes hacer.

Lo primero será ingresar a WhatsApp.

Ahora dirígete a los Ajustes.

En ese momento pulsa la pestaña de “Dispositivos vinculados”.

Allí podrás no solo chequear desde qué lugar se abrió tu WhatsApp, sino también la hora.

Ahora es posible también conocer el dispositivo desde donde accedieron a tus conversaciones, que puede ser una laptop o smartphone.

Simplemente cierra todas las sesiones abiertas y de esa manera evitarás que terceros vean tus chats de WhatsApp.

