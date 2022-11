Mandar mensajes de voz desde WhatsApp resulta ser en muchos casos más práctico que escribir, sobre todo, cuando no puedes hacer esto último por falta de tiempo o porque estás trabajando en otras cosas. No obstante, si te molesta mantener pulsado el botón del micrófono para grabar el mensaje, existe una forma sencilla para dejarlo en modo “Manos libres”, de esta manera, puedes avanzar con tus actividades mientras hablas. A continuación, en MAG te explicamos cómo llevar a cabo este método en tu smartphone.

¿Cómo enviar audios en WhatsApp sin mantener pulsado el botón?

Lo que primero debes hacer es entrar a la app de WhatsApp desde tu celular Android o iOS.

Tras esto, abre un chat en el que quieras mandar una nota de voz.

Seguido, mantén pulsado el icono del micrófono.

En este momento, desliza el botón hacia la parte de arriba.

Aquí, te aparecerá un candado.

Una vez que se active suelta el botón.

Continúa hablando hasta que finalices tu mensaje.

Por último, suelta el botón y listo.

Con este truco ya no volverás a preocuparte de que tu mensaje de voz no se envíe o estés pendiente de si estás grabando o no.

¿CÓMO CREAR TU AVATAR DE WHATSAPP DESDE IPHONE?

Según la última información en WABetaInfo, existe una opción para crear un avatar en iOS y consiste en ser un probador de Apple de la beta de la app TestFlight, en su versión 22.23.0.71.

Una vez que tengas la aplicación, solo debes seguir los siguientes pasos:

El primer paso es abrir la app de WhatsApp desde tu iPhone .

desde tu . Ahora, pulsa en Configuración de WhatsApp para comprobar que la app esté activada.

para comprobar que la app esté activada. Entre las alternativas disponibles, elige Avatar .

. En este apartado, podrás personalizar tu Avatar, según tus preferencias.

Una vez hecho esto, guarda todos los cambios y listo.

De esta manera, puedes colocar tu Avatar en tu foto de perfil o usarlo como sticker dentro de tus conversaciones de WhatsApp.

